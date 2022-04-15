РФ на окупованих територіях проводить зачистки та імітує вибори – Міноборони

Російські окупанти всіма силами намагаються придушити супротив українців

РФ тероризує українців на окупованих територіях / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові на тимчасово окупованих територіях України утискають права українських громадян, проводять фільтраційні заходи і намагаються призначати "органи місцевого самоврядування" з своїх прибічників.

Про це повідомляє Міністерство оборони у Facebook.

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"Триває 51-ша доба вторгнення Росії в Україну, ворог не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури і намагається вести наступ. Продовжуються авіаційні удари по місту Маріуполю. Триває часткова блокада Харкова. На Донецькому напрямку противник намагався провести штурм Мар'їнки, успіху не мав", – повідомили у відомстві.

Окупанти на тимчасово зайнятих територіях продовжують утискати права громадян України. Диверсійно-розвідувальні групи ворога викрадають або, погрожуючи фізичною розправою, забирають автомобільний транспорт та цивільний одяг у місцевих жителів. Російські окупанти, з метою придушення супротиву українців проводять фільтраційні заходи та пошук осіб, що мали стосунок до військової служби, розповіли у Міноборони України.

"В тимчасово зайнятих ворогом районах Луганської області фіксується використання будівель та прилеглих територій загальноосвітніх закладів для облаштування додаткових польових шпиталів, місць розміщення озброєння, боєприпасів та військової техніки. В окремих населених пунктах ворог намагається імітувати вибори та незаконно призначати "органи місцевого самоврядування" з числа місцевих мешканців, лояльних до окупаційної влади", – йдеться в повідомленні.

Озвучені втрати армії РФ з початку війни

За даними Генштабу України, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.04 орієнтовно склали: