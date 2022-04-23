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Бояться навіть мертвих! Ракети РФ потрапили до міського цвинтаря Одеси

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23 квітня, 21:56
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Сьогодні в місті була низка обстрілів, ракети потрапили не лише в житлові будинки, а й цвинтар
В Одесі окупанти зруйнували цвинтар
В Одесі окупанти зруйнували цвинтар / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час сьогоднішнього обстрілу в Одесі ракети потрапили в один із міських цвинтарів. Зруйновано понад 1000 кв. м. території.

Про це повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов в Telegram.

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"Це також "денацифікація"? Окупанти, мабуть, бояться навіть мертвих", – прокоментував мер Одеси Геннадій Труханов.

Окупанти обстріляли цвинтар.
Окупанти обстріляли цвинтар.

Що відомо про обстріл в Одесі

Один із російських снарядів потрапив до житлового будинку, почалася пожежа, а вікна вилетіли. У деяких районах міста видно дим.

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Пізніше стало відомо, що дві ракети вразили військовий об'єкт і дві потрапили до житлових будинків.

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що один із загиблих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків

Народний депутат Олексій Гончаренко, у свою чергу, заявив, Що також уламки ракети прилетіли на один з одеських цвинтарів Відомо, що одна людина легко поранена. За даними Гончаренка, обстріл був ракетами "Калібр".

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Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
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Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
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