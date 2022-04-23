Бояться навіть мертвих! Ракети РФ потрапили до міського цвинтаря Одеси

Під час сьогоднішнього обстрілу в Одесі ракети потрапили в один із міських цвинтарів. Зруйновано понад 1000 кв. м. території.
Про це повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов в Telegram.
"Це також "денацифікація"? Окупанти, мабуть, бояться навіть мертвих", – прокоментував мер Одеси Геннадій Труханов.
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Що відомо про обстріл в Одесі
Один із російських снарядів потрапив до житлового будинку, почалася пожежа, а вікна вилетіли. У деяких районах міста видно дим.
Пізніше стало відомо, що дві ракети вразили військовий об'єкт і дві потрапили до житлових будинків.
Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що один із загиблих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків
Народний депутат Олексій Гончаренко, у свою чергу, заявив, Що також уламки ракети прилетіли на один з одеських цвинтарів Відомо, що одна людина легко поранена. За даними Гончаренка, обстріл був ракетами "Калібр".
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