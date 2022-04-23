По Одесі завдали ракетного удару

Одна з ракет влучила у житловий будинок

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові завдали удару по Одесі. За попередніми даними, один зі снарядів поцілив у житловий будинок, почалася пожежа. Є постраждалі.

Про це повідомляє Суспільне Одеса.

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У деяких районах міста видно дим.

У Telegram з'явилися відео зі звуками прольоту ракет. Відео відредаговано так, щоб не було видно місце зйомки.

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Також одна ракета була збита над морем, повідомляє Telegram -канал Новини Одеса. За його інформацією, інша ракета влучила у житловий будинок.

Горить 16-24-поверховий житловий будинок. Усі вікна повилітали. Рятувальники на місці інформації про постраждалих немає, повідомляє канал.

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомляє, що вже точно відомо про одного загиблого. Він згорів у своїй машині на подвір'ї одного з будинків.