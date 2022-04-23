По Одессе нанесли ракетный удар

Одна из ракет попала в жилой дом

Одесса попала под обстрел / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные нанесли удар по Одессе. По предварительным данным, один из снарядов попал в жилой дом, начался пожар. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает Суспільне Одеса.

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В некоторых районах города виден дым.

В Telegram появились видео со звуками пролета ракет. Видео отредактированы так, чтобы не было видно место съемки.

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Также одна ракета была сбита над морем, сообщает Telegram-канал Новости Одесса. По его информации, другая ракета попала в жилой дом.

Горит 16-24-этажный жилой дом. Все окна повылетали. Спасатели на месте, информации о пострадавших нет, сообщает канал.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщает, что уже точно известно об одном погибшем. Он сгорел в своей машине во дворе одного из домов.