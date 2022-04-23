Ядерна загроза Путіна Україні. Захід обіцяє у відповідь влаштувати Москві Судний день

США та країни НАТО більш ніж серйозно розглядають можливість застосування Росією ядерної зброї

/ Фото: "Сегодня"

Субота, 23 квітня. 59-й день Росія веде війну проти України. Про плани взяти Київ за три дні у Кремлі вже не згадують, зате фактично визнали провал бліцкригу.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу , на колегії Міноборони 19 квітня заявив генералам, що тепер перед армією нове завдання: "...запровадження нових способів ведення бойових дій дозволить краще адаптувати війська до сучасних умов збройного протиборства".

Реклама

В умовах, що змінилися, експерти і аналітики припускають, що Путін може зважитися на застосування ядерної зброї.

Сайт Сьогодні з'ясував, наскільки реальна загроза ядерного Армагеддону і що є в арсеналі Кремля.

Нуланд попередила Москву про наслідки

Путіну треба пред'явити Росії хоч щось подібне до успіху після відступу під Києвом, загибелі крейсера "Москва" та масових похоронів. Тому зараз головне поле битви знаходиться на Донбасі. Захід не виключає, що у разі невдачі і на сході України диктатор може кинути на стіл свій останній козир – ядерну зброю.

Реклама

Вікторія Нуланд, заступник держсекретаря США, публічно заявила про те, що Білому дому про такі плани російського керівництва добре відомо і попередила про неминучі наслідки.

"Ми маємо справу з Путіним, і він уже наказував чинити жахливі воєнні злочини. Отже, можливо все, і нам потрібно бути готовими до використання Росією різних типів зброї з катастрофічними наслідками.



Зараз ми – і не лише США, а й інші країни НАТО – дуже наполегливо доносимо до Путіна сигнал про те, що цей крок ( застосування ядерної зброї – Ред.) буде катастрофою не лише для України та світу. Це буде абсолютно катастрофічним для самого Путіна та для Росії", – заявила Вікторія Нуланд в інтерв'ю для " Європейської правди".

Також заступник держсекретаря США пообіцяла, що в цьому випадку Україна не залишиться віч-на-віч із збожеволілим ворогом .

"Можете бути впевнені, що за такого катастрофічного сценарію ми не залишимо Україну наодинці. І хоча зараз уже йдеться про військові злочини, за які Путіну доведеться відповідати, але використання такої зброї виведе ситуацію на принципово новий рівень. І ми забезпечимо, щоб ці наслідки сталися", – пообіцяла Вікторія Нуланд.

Що в арсеналі Путіна?

Ядерна тріада Росії складається із стратегічної авіації, міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) та атомних субмарин.

Реклама

На початок 2022 року Росія мала 5 977 ядерних боєзарядів . Для порівняння – арсенал США включав 5 428 боєзарядів, Франція має на озброєнні – 290 і Британія – 225. Такі дані наводить авторитетне американське видання Bulletin of the Atomic Scientists ("Бюлетень вчених-атомників" – Ред.).

"На початок 2022 року Росія має запас приблизно в 4 477 ядерних боєзарядів, призначених для використання стратегічними пусковими установками великої дальності та тактичними ядерними силами меншої дальності. Із загального числа приблизно 1 588 стратегічних боєголовок перебуває на бойовому чергуванні: близько 812 на МБР, 576 на підводних човнах і, можливо, 200 на базах важких бомбардувальників. Приблизно ще 977 стратегічних боєголовок знаходяться на зберіганні, також Росія має близько 1912 тактичних ядерних боєголовок. На додаток до військового запасу для оперативних сил велика кількість – приблизно 1 500 списаних, але все ще значно придатних боєголовок, очікують на демонтаж, в результаті чого загальний запас боєголовок становить приблизно 5 977 одиниць", – запевняють американські експерти.

Але стратегічні ракетоносці та атомні субмарини – це все-таки зброя Судного дня і навряд чи Путін ризикне використати проти України МБР.

Тактична ядерна зброя Росії

За даними розвідки США перед вторгненням в Україну Росія розгорнула на кордонах подвійні засоби доставки, тобто такі, які можуть використовуватися для застосування як звичайних, так і ядерних озброєнь.

Незалежні аналітики стверджують, що у Москви зараз на озброєнні 1 912 тактичних ядерних зарядів, а Розвідувальне управління США у свою чергу заявляє, що "у Росії до 2 000 не стратегічних ядерних боєголовок".

Тактичний ядерний арсенал Росії є у розпорядженні ВКС, ВМФ і сухопутних сил Росії. До нього входять ракети класу "повітря-поверхня", балістичні ракети малої дальності, бомби для бомбардувальників середньої дальності, фронтових літаків та морської авіації, а також протикорабельні, протичовнові, зенітні ракети та торпеди для надводних кораблів та підводних човнів.

Левова частка тактичної ядерної зброї Росії розміщена на флоті. ВМФ Росії оснащено 935 боєголовками. Вони встановлені на крилатих ракетах для удару по наземних цілях, а також на протикорабельних та протичовнових ракетах, торпедах та глибинних бомбах.

Знищений ЗСУ ракетний фрегат "Москва" також ніс на борту тактичну ядерну зброю. Ті ж "Калібри" якими Росія знищує українські міста , також можуть бути оснащені ядерними боєголовками.

Російські ВКС на другому місці з оснащеності тактичною ядерною зброєю. Близько 500 боєзарядів можуть бути доставлені до мети бомбардувальниками середньої дальності Ту-22М3, винищувачами-бомбардувальниками Су-24М та новими винищувачами-бомбардувальниками Су-34 та МіГ-31К.

Щодо зброї наземного базування, то за даними розвідки США Росія ще у 2018 році розгорнула чотири ракетні дивізіони у Західному, Південному, Центральному та Східному військових округах. На їхньому озброєнні близько 100 ракет "Іскандер" (включаючи запасні). Дальність цих ракет – 350 км, що дозволяє застосувати їх для удару по Україні.

Для застосування безпосередньо на лінії фронту у армії РФ в наявності є САУ "Півонія" калібром 203 мм. Вони можуть обстрілювати цілі снарядами з ядерними зарядами на відстань до 37 км.

Чим відповість Захід на шантаж Кремля?

Захід уже не має ілюзій з приводу Путіна, тому Білий дім вже через чотири дні після агресії зібрав спеціальну антикризову команду для забезпечення національної безпеки. Tiger Team – Ред.). Вчені, політики, військові розробляють різні сценарії у разі використання Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї.

Про формування команди повідомила The New York Times, уточнивши що це було зроблено "без зайвого шуму".

Ефективність Tiger Team доводить нинішнє становище на фронті та ставлення західних союзників до постачання сучасних озброєнь Україні. Саме ця команда відіграла головну роль у запуску санкцій, посиленні східного флангу НАТО та постачанні зброї.

У відповідь на ядерний шантаж Росії НАТО не тільки вкотре виступило з попередженнями, але й зробило реальні кроки. На східному напрямку буде додатково розміщено 40 000 солдатів та 15 000 одиниць озброєння.

Ці сили будуть розгорнуті по всій лінії потенційного протистояння – від Причорномор'я до Центральної Європи та Прибалтики. І цей контингент уже планують боронити від зброї масової поразки.

"Головнокомандувач об'єднаними силами НАТО генерал Тод Волтерс вже привів у підвищену готовність Об'єднану оперативну групу захисту Альянсу від хімічної, біологічної та ядерної зброї.

Розгортання цієї оперативної групи для підтримки інших військових підрозділів уздовж східного флангу продемонструє практичну готовність НАТО реагувати на непередбачувані обставини, які можуть включати застосування Росією зброї масової поразки", – написала у статті для Atlantic Council Наташа Ландер Фінч , науковий співробітник Ініціативи трансатлантичної безпеки в Центрі Сковрофта.

Саміт НАТО розірве співпрацю з Росією

У червні у Мадриді відбудеться саміт НАТО на якому буде зроблено рішучий крок до відмови від подальших контактів та співпраці з Росією. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг , як передає " Європейська правда з посиланням на The Telegraph.

За словами генсека, НАТО перебуває "у розпалі дуже фундаментальної трансформації", яка відображатиме "довгострокові наслідки дій президента Росії".

"Те, що ми бачимо зараз, – це нова реальність, нова норма європейської безпеки. Тому зараз ми попросили наших воєначальників надати варіанти того, що називаємо перезавантаженням, довгостроковою адаптацією НАТО", – сказав Столтенберг.

Таким чином можна стверджувати, що Захід уже позбувся страху Судного дня і готовий втратити мале, щоб досягти великої мети – ліквідувати глобальну загрозу планеті, яка походить від Росії.