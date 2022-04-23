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Боятся даже мертвых! Ракеты РФ попали в городское кладбище Одессы

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23 апреля, 21:56
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Сегодня в городе был ряд обстрелов, ракеты попали не только в жилые дома, но и кладбище
В Одессе оккупанты разрушили кладбище
В Одессе оккупанты разрушили кладбище / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время сегодняшнего обстрела в Одессе ракеты попали в одно из городских кладбищ. Разрушено более 1000 кв. м. территории.

Об этом сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.

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"Это тоже "денацификация"? Оккупанты, видимо, боятся даже мертвых", – прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Оккупанты обстреляли кладбище
Оккупанты обстреляли кладбище

Что известно про обстрел в Одессе

Один из российских снарядов попал в жилой дом, начался пожар, а окна вылетели. В некоторых районах города виден дым.

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Позже стало известно, что две ракеты поразили военный объект и две попали в жилые дома.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из погибших сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

Народный депутат Алексей Гончаренко, в свою очередь, заявил, что также осколки ракеты прилетели на одно из одесских кладбищ. Известно, что один человек легко ранен. По данным Гончаренко, обстрел был ракетами "Калибр".

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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
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