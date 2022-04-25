Россия выпустила 9 ракет по Кременчугу: один человек погиб, семь ранены

Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды

Армия РФ обстреляла Кременчуг / Коллаж "Сегодня"

Российские военные нанесли ракетные удары по Кременчугской ТЭЦ и по Кременчугскому НПЗ вчера, 24 апреля. В результате обстрелов один человек погиб, а еще семь получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

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Это был самый большой обстрел области за время полномасштабного российского вторжения.

Девять вражеских ракет ударили по Кременчугской ТЭЦ и по Кременчугскому НПЗ.

"Один человек погиб и семь человек пострадали. У них ранения разной степени тяжести. Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды", – говорится в сообщении.

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Ракетный удар РФ по Кременчугу

Вчера, 24 апреля, около 20:00 стало известно о ракетном ударе РФ. Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в области. Информацию о пострадавших и разрушениях еще была неизвестна.

В свою очередь telegram-каналы публиковали видео момента пролета ракеты "Калибр". Уже в 21:43 удары по городу продолжились.

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