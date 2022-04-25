Россия за час нанесла удары по 5 ж/д станциям в Центре и на Западе Украины

Из-за обстрелов железнодорожных станций задерживаются как минимум 16 поездов

Враг ударил по ж/д станциям, есть пострадавшие / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня утром российские оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины, есть пострадавшие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

"Российские войска продолжают системно разрушать железнодорожную инфраструктуру. 25 апреля в течении часа под обстрел попали 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине. Как минимум 16 пассажирских поездов будут задержаны. Пострадавшие есть, детали выясняем. Буду информировать", – сообщил Камышин.

Из-за повреждений тяговых подстанций отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка – Казатин, Жмеринка – Казатин, Казатин – Фастов. Поезда, следующие по этим участкам, задерживаются, время задержки и перечень поездов буде сообщат вскоре.

Реклама

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в своем Telegram-канале сообщил, что враг нанес два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре области. Жертв нет, ущерб устанавливается.

РФ обстреливает Украину