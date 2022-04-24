Дьявол здесь! В своем последнем посте погибшая с 3-месячной дочкой одесситка просила помочь Украине

В результате ракетного удара по Одессе 23 апреля погибла Валерия Глодан вместе со своей 3-месячной дочкой. Также от атаки российских войск погибла мама Валерии.
Об этом сообщил муж погибшей девушки Юрий Глодан в Instagram.
Российская ракета попала в жилой дом. Это первые жертвы среди мирного населения в Одессе
Далее по теме
"Родные мои, Царство небесное! Вы в наших сердцах!", – написал Юрий Глодан, опубликовав фото погибших.
На снимках – трехмесячная девочка Кира вместе с мамой, а также вместе с бабушкой.
Первые жертвы среди гражданских в Одессе. Фото: Юрий Глодан
Погибшая Валерия Глодан просила помощь Украине
Девушка публиковала призыв о помощи Украине 1 марта. Она призывала остановить Путина, который "убивает украинцев баллистическими ракетами".
"Дьявол здесь! Услышьте!!! Его солдаты обстреливают с градов мирное население, поражают баллистическими и водородными ракетами жилые кварталы, детские дома, роддома Украины – наш дом! Путин обезумел и машет ядерной ракетой", – написала Валерия.
Она также публиковала реквизиты Красного Креста в Украине, по которым можно было перечислять помощь.
А еще в начале февраля Валерия радовалась рождению дочери. Она публиковала фото своей беременности и первые фото с роддома. Рождение дочери Валерия называла "новым уровнем счастья".
"Это были лучшие 40 недель. Уже месяц нашей девочке. Папа подарил первые цветы. Это новый уровень счастья", — написала Валерия Глодан 5 февраля, за 19 дней до войны.
Ракетный удар по Одессе
- В Одессе из-за вражеских ударов крылатыми ракетами, которые произошли 23 апреля, погибли 8 человек, среди них трехмесячный ребенок Также в результате обстрела ранены 18 жителей города.
- Один из российских снарядов попал в жилой дом, начался пожар, а окна вылетели. В некоторых районах города был виден дым.
- Позже стало известно, что две ракеты поразили военный объект и две попали в жилые дома.
- Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из погибших сгорел в своей машине во дворе одного из домов
- Во время обстрела в Одессе 23 апреля ракеты попали в одно из городских кладбищ. Разрушено более 1000 кв. м. территории.