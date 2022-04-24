Дьявол здесь! В своем последнем посте погибшая с 3-месячной дочкой одесситка просила помочь Украине

Это первые жертвы среди мирного населения в Одессе

Стало известно имя погибших матери с трехмесячным ребенком в Одессе. / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате ракетного удара по Одессе 23 апреля погибла Валерия Глодан вместе со своей 3-месячной дочкой. Также от атаки российских войск погибла мама Валерии.

Об этом сообщил муж погибшей девушки Юрий Глодан в Instagram.

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"Родные мои, Царство небесное! Вы в наших сердцах!", – написал Юрий Глодан, опубликовав фото погибших.

На снимках – трехмесячная девочка Кира вместе с мамой, а также вместе с бабушкой.

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Первые жертвы среди гражданских в Одессе. Фото: Юрий Глодан

Погибшая Валерия Глодан просила помощь Украине

Девушка публиковала призыв о помощи Украине 1 марта. Она призывала остановить Путина, который "убивает украинцев баллистическими ракетами".

"Дьявол здесь! Услышьте!!! Его солдаты обстреливают с градов мирное население, поражают баллистическими и водородными ракетами жилые кварталы, детские дома, роддома Украины – наш дом! Путин обезумел и машет ядерной ракетой", – написала Валерия.

Она также публиковала реквизиты Красного Креста в Украине, по которым можно было перечислять помощь.

А еще в начале февраля Валерия радовалась рождению дочери. Она публиковала фото своей беременности и первые фото с роддома. Рождение дочери Валерия называла "новым уровнем счастья".

"Это были лучшие 40 недель. Уже месяц нашей девочке. Папа подарил первые цветы. Это новый уровень счастья", — написала Валерия Глодан 5 февраля, за 19 дней до войны.

Ракетный удар по Одессе