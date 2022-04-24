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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Дьявол здесь! В своем последнем посте погибшая с 3-месячной дочкой одесситка просила помочь Украине

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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24 квітня, 02:42
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Это первые жертвы среди мирного населения в Одессе
Стало відоме ім'я загиблих матері з тримісячною дитиною в Одесі.
Стало відоме ім'я загиблих матері з тримісячною дитиною в Одесі. / Фото: Колаж: Сьогодні

В результате ракетного удара по Одессе 23 апреля погибла Валерия Глодан вместе со своей 3-месячной дочкой. Также от атаки российских войск погибла мама Валерии.

Об этом сообщил муж погибшей девушки Юрий Глодан в Instagram.

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Российская ракета попала в жилой дом. Это первые жертвы среди мирного населения в Одессе

"Родные мои, Царство небесное! Вы в наших сердцах!", – написал Юрий Глодан, опубликовав фото погибших.

На снимках – трехмесячная девочка Кира вместе с мамой, а также вместе с бабушкой.

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Первые жертвы среди гражданских в Одессе. Фото: Юрий Глодан

Погибшая Валерия Глодан просила помощь Украине

Девушка публиковала призыв о помощи Украине 1 марта. Она призывала остановить Путина, который "убивает украинцев баллистическими ракетами".

"Дьявол здесь! Услышьте!!! Его солдаты обстреливают с градов мирное население, поражают баллистическими и водородными ракетами жилые кварталы, детские дома, роддома Украины – наш дом! Путин обезумел и машет ядерной ракетой", – написала Валерия.

Она также публиковала реквизиты Красного Креста в Украине, по которым можно было перечислять помощь.

А еще в начале февраля Валерия радовалась рождению дочери. Она публиковала фото своей беременности и первые фото с роддома. Рождение дочери Валерия называла "новым уровнем счастья".

"Это были лучшие 40 недель. Уже месяц нашей девочке. Папа подарил первые цветы. Это новый уровень счастья", — написала Валерия Глодан 5 февраля, за 19 дней до войны.

Ракетный удар по Одессе

  • В Одессе из-за вражеских ударов крылатыми ракетами, которые произошли 23 апреля, погибли 8 человек, среди них трехмесячный ребенок Также в результате обстрела ранены 18 жителей города.
  • Один из российских снарядов попал в жилой дом, начался пожар, а окна вылетели. В некоторых районах города был виден дым.
  • Позже стало известно, что две ракеты поразили военный объект и две попали в жилые дома.
  • Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из погибших сгорел в своей машине во дворе одного из домов
  • Во время обстрела в Одессе 23 апреля ракеты попали в одно из городских кладбищ. Разрушено более 1000 кв. м. территории.

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