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СЕГОДНЯ Война Новости мира о войне в Украине

Оружие США поможет Украине победить в решающей битве за Донбасс. Что пишут западные СМИ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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30 апреля, 14:34
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Одной из тем выпусков иностранной прессы стала поставка оружия Украине
Все внимание прессы приковано к войне в Украине
Все внимание прессы приковано к войне в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 65-й день войны, российские оккупанты несут потери, главной целью РФ сейчас есть юг и Донбасса. На днях США приняли исторический закон о военной помощи Украине. Это поможет нашей стране отразить военное наступление страны-агрессора.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Джавелины помогут Украине в битве за Донбасс

The Wall Street Journal пишет, что ракеты "Джавелин" и другое оружие, поставляемое США и их западными союзниками, играют решающую роль в том, чтобы дать Украине возможность отразить давление России. Западное оружие сыграло немаловажную роль в победоносной для Украины битве за Киев. Сейчас увеличение поставок может помочь Украине выиграть решающее сражение за Донбасс.

Российская элита "проснулась"

The Washington Post пишет, что за прошедшие два месяца с тех пор, как россия вторглась в Украину, молчание — и даже уступчивость — российской элиты начало нарушаться. Некоторые из олигархов, особенно разбогатевшие до прихода к власти Путина, начали осторожно выражать свое недовольство.

Катар причастен к топливному кризису

Bloomberg сообщает, что Главным бенефициаром мирового топливного кризиса, возникшим на фоне войны россии против Украины и санкций против россии, является Катар. Вырученные средства арабская страна может направить на свои геополитические проекты.

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Мариуполь стал символом украинского сопротивления

CNN сообщает, что завод Азовсталь, принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову, стал символом сопротивления и устойчивости украинского народа. По словам генерального директора металлургической компании Метинвест Юрия Рыженкова, Путин уничтожает завод Азовсталь и Мариуполь за то, что украинцы ему не сдались.

США предоставят Украине финансовую помощь

Reuters сообщает, что палата представителей Конгресса США надеется принять пакет помощи в размере 33 миллиардов долларов для Украины как можно скорее.

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Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
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