Россия воюет против Украины контрабандным оружием из Ирака – СМИ

Кремль нашел новый способ получать оружие в обход западных санкций

Из Ирака в Россию доставили ракетные установки Astros II / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия использует в войне с Украиной контрабандные вооружения и технику из Ирака. РПГ, противотанковые ракеты и реактивные системы залпового огня РФ получает с помощью иранских сетей контрабанды оружия.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на иракские группировки и источники в региональной разведке.

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По словам источников, Тегеран подарил Москве ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, похожий на российский С-300. Иран также вернул РФ российский комплекс С-300.

Издание пишет, что США после свержения Саддама Хусейна в 2003 году обучали и снабжали различные подразделения иракской армии для защиты от повстанцев. После двух десятилетий войны Ирак наводнен оружием. Большая часть вооружений легально перешла в руки поддерживаемых Ираном шиитских ополченцев, которые выступают против США, но с 2016 года официально включены в состав армии Ирака для борьбы с "Исламским государством".

Как сообщается, РПГ и противотанковые ракеты, которыми владела шиитская группировка "Хашд аш-Шааби", 26 марта доставили из Ирака в Иран через пограничный переход Саламджа.

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1 апреля "Хашд аль-Шааби" также разобрала и отправила из Ирака в Иран по частям две ракетные установки Astros II бразильской разработки.

По данным источников The Guardian, оружие получили иранские военные и доставили в Россию по Каспийскому морю в Астрахань.

"Нам все равно, куда пойдет тяжелое вооружение. Все, что направлено против США, делает нас счастливыми", – сказал один из источников в "Хашд аш-Шааби".

Украина получит от НАТО столько оружия, сколько будет необходимо – Столтенберг

Союзники по НАТО будут поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо. Все из-за того, что страна ведет войну за свободу, демократию и общие ценности. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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