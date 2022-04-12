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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Россия воюет против Украины контрабандным оружием из Ирака – СМИ

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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12 апреля, 10:52
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Кремль нашел новый способ получать оружие в обход западных санкций
Из Ирака в Россию доставили ракетные установки Astros II
Из Ирака в Россию доставили ракетные установки Astros II / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия использует в войне с Украиной контрабандные вооружения и технику из Ирака. РПГ, противотанковые ракеты и реактивные системы залпового огня РФ получает с помощью иранских сетей контрабанды оружия.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на иракские группировки и источники в региональной разведке.

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По словам источников, Тегеран подарил Москве ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, похожий на российский С-300. Иран также вернул РФ российский комплекс С-300.

Издание пишет, что США после свержения Саддама Хусейна в 2003 году обучали и снабжали различные подразделения иракской армии для защиты от повстанцев. После двух десятилетий войны Ирак наводнен оружием. Большая часть вооружений легально перешла в руки поддерживаемых Ираном шиитских ополченцев, которые выступают против США, но с 2016 года официально включены в состав армии Ирака для борьбы с "Исламским государством".

Как сообщается, РПГ и противотанковые ракеты, которыми владела шиитская группировка "Хашд аш-Шааби", 26 марта доставили из Ирака в Иран через пограничный переход Саламджа.

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1 апреля "Хашд аль-Шааби" также разобрала и отправила из Ирака в Иран по частям две ракетные установки Astros II бразильской разработки.

По данным источников The Guardian, оружие получили иранские военные и доставили в Россию по Каспийскому морю в Астрахань.

"Нам все равно, куда пойдет тяжелое вооружение. Все, что направлено против США, делает нас счастливыми", – сказал один из источников в "Хашд аш-Шааби".

Украина получит от НАТО столько оружия, сколько будет необходимо – Столтенберг

Союзники по НАТО будут поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо. Все из-за того, что страна ведет войну за свободу, демократию и общие ценности. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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"Мы должны продолжать поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо. Это чрезвычайно важно, потому что Украина ведет войну за свободу, демократию, наши общие ценности", – сказал Столтенберг.

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Истории подвигов
Игорь Беланов - лучший футболист Европы (1986 года), экс-игрок одесского “Черноморца” и киевского “Динамо”. После начала войны 61-летний спортсмен решил не отсиживаться на пенсии и отказался выехать за границу. Поступил на службу в тероборону Одессы. С оружием в руках патрулирует родной город и роет окопы. Также обладатель “Золотого мяча” помогает побратимам с физподготовкой.
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Нина Кваша - старший солдат военной медицины. Имея медицинское образование и сильную волю, она решила, что будет полезна на фронте. С первых дней войны добровольцем пошла в ВСУ, где стала боевым медиком 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. За свой нрав и бесстрашие получила позывной Амазонка. Погибла под Гостомелем, спасая бойцов под вражеским огнем. Ей было всего 23…

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