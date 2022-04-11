Арестович: Россия может призвать 8 млн человек, но им не хватит оружия

Советник главы ОПУ скептически оценивает возможную мобилизацию в РФ

Арестович считает, что нынешняя война с Россией - не последняя / Фото: Коллаж: Сегодня

Кремль может мобилизовать на войну с Украиной миллионы россиян, но этих людей нечем вооружать и снабжать.

Об этом рассказал в интервью каналу "Фейгин Live" внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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"Они могут призвать 8 млн человек сейчас. Но им не хватит даже автоматов. Современная война – это война крупных механизированных соединений и артиллерии. Нет у них. Нету! Велика Россия, а призывать некого и снабжать нечем", – подчеркнул советник главы ОПУ.

При этом Арестович высказал мнение, что нынешняя война с Российской Федерацией – не последняя, и привел пример Израиля.

"Израиль и арабы прошли пять крупных войн между собой, пока сообразили, что эти методы не действуют, надо переходить к каким-то другим. Часть заключили мир, как Иордания и Египет, часть продолжают трепыхаться и так далее. Так будет примерно и у нас. Не знаю, понадобится ли пять, но думаю, что несколько военных столкновений до 2035 года нам гарантировано", – прогнозирует он.

РФ проводит скрытую мобилизацию

По данным Генштаба ВСУ, в России проводят скрытую мобилизацию резервистов, которых укомплектуют устаревшей техникой. При отборе предпочтение отдают тем, кто уже имеет боевой опыт. РФ рассчитывает на 60 тысяч резервистов.

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"Среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых трофеев, то есть грабежа и мародерства", – утверждают в Генштабе.

Кроме того, оккупанты продолжают незаконную мобилизацию жителей ОРДЛО и отправляют их в бой, используя в качестве живого щита.