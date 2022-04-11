РФ планирует запустить в западных СМИ фейки для срыва поставок оружия Украине – Кулеба

Россия планирует кампанию по дезинформациимировых СМИ и политиков, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.
Об этом сообщает глава МИД Дмитрий Кулеба.
РФ хочет сорвать поставки оружия, ведь там знают, что оно необходимо для Украины.
Далее по теме
"Москва подготовила масштабную информационную кампанию, нацеленную на иностранные СМИ и политиков. Их фабрика троллей может спамить электронные письма и заливать комментарии дезинформацией об Украине. Не поддавайтесь на это", – говорится в сообщении.
Оружие для Украины
- Союзники по НАТО будут поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо. Все из-за того, что страна ведет войну за свободу, демократию и общие ценности. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
- Правительство Великобритании рассматривает вариант передачи Украине нового смертоносного оружия. Источник The Times в министерстве обороны предположил, что Великобритания может отправить артиллерийские системы дальнего действия.
- США могут увеличить производство систем Stinger и Javelin, о которых просила Украина.
- Европейский Союз продолжит вооружать Украину, так как не хочет ее поражения в войне. Об этом заявил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель.