РФ планує запустити у західних ЗМІ фейки для зриву постачання зброї Україні – Кулеба

Росія планує кампанію з дезінформаціїсвітових ЗМІ та політиків, щоб зірвати постачання зброї в Україну.
Про це повідомляє глава МЗС Дмитро Кулеба.
РФ хоче зірвати постачання зброї, адже там знають, що вона потрібна Україні.
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"Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, націлену на іноземні ЗМІ та політиків. Їхня фабрика тролів може спамити електронні листи та заливати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся на це", – йдеться у повідомленні.
Зброя для України
- Союзники НАТО постачатимуть зброю Україні так довго, як це буде необхідно. Все через те, що країна веде війну за свободу, демократію та спільні цінності. Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.
- Уряд Великої Британії розглядає варіант передачі Україні нової смертоносної зброї. Джерело The Times у міністерстві оборони припустило, що Велика Британія може відправити артилерійські системи дальньої дії.
- США можуть збільшити виробництво систем Stinger та Javelin, про які просила Україна
- Європейський Союз продовжить озброювати Україну, тому що не хоче її поразки у війні. Про це заявив голова дипломатичного корпусу ЄС Жозеп Боррель.