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Україна отримає стільки зброї від союзників НАТО, скільки буде потрібно – Столтенберг

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31 березня, 16:32
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Генсек НАТО нагадав, що альянс підтримував країну і раніше
Йєнс Столтенберг розповів про підтримку для України / Колаж "Сьогодні"
Йєнс Столтенберг розповів про підтримку для України / Колаж "Сьогодні"

Союзники по НАТО будуть постачати зброюУкраїні так довго, як це буде потрібно. Все через те, що країна веде війну за свободу, демократію та спільні цінності.

Про це повідомив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, пише Інтерфакс-Україна.

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"Ми маємо продовжувати постачати зброю Україні так довго, як це буде потрібно. Це надзвичайно важливо, бо Україна веде війну за свободу, демократію, наші спільні цінності, – сказав Єнс Столтенберг.

Альянс підтримує Україну

Генсек НАТО нагадав, що альянс підтримував Україну й раніше, а після вторгнення союзники надають ще більше допомоги, надаючи зброю, гуманітарну та фінансову підтримку Україні.

Проте Єнс Столтенберг так і не відповів щодо необхідності зараз надати Україні наступальне озброєння.

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"Союзники НАТО підтримують українські Збройні сили. Це допомогло зробити її сильнішою, краще підготовленою, ніж будь-коли вона була раніше. Але, звичайно, насамперед, це хоробрість і відданість українських солдатів – чоловіків та жінок у формі, які були здатні вистояти перед російськими силами. Ця хоробрість українських Збройних сил вразила та надихнула весь світ" , – зазначив генсек НАТО.

Зеленський розповів, якою бачить перемогу України

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Economist відповів на запитання, як виглядає українська перемога.

"Перемога — це можливість врятувати якнайбільше життів, адже без цього ніщо не мало б сенсу. Наша земля важлива, так, але зрештою – це просто територія. Я не знаю, скільки триватиме війна, але ми боротимемося до останнього міста, З самого початку, коли вибираєш варіант про те, що люди повинні робити чи не робити, люди не розуміють, що таке повноцінна війна. Моя робота – дати сигнал, щоб люди знали, як діяти. І коли ти показуєш, як має поводитися Україна, ти теж повинен поводитися відповідно", — розповів президент.

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