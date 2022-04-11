СБУ задержала агента, который работал в Администрации президента Украины и сотрудничал с Россией

Человек имел доступ к государственной тайне

Мужчину задержали на границе территории Харьковской и Донецкой областей. / Фото: СБУ, Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержала мужчину, который являлся агентом Главного управления Генерального штаба России и до 2019 года работал в Администрации президента Украины.

Об этом сообщил в интервью "Факты ICTV" глава СБУ в Харьковской области Роман Дудин.

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Доступ к тайне

"Этот человек в свое время до 2019 года работал в тогда еще Администрации президента Украины, занимал определенную должность, а также имел доступ к государственной тайне и информации с ограниченным – я бы назвал даже критическим – уровнем доступа", – заявил Дудин.

Он также отметил, что этот мужчина был задержан на границе территории Харьковской и Донецкой областей. Агент сотрудничал с российскими спецслужбами с 2014 года.

Напомним, в СБУ сообщили, что российские оккупанты используют несовершеннолетних украинских детей для разведки военных позиций ВСУ. Они связываются с подростками как в соцсетях, так и устанавливают контакт напрямую.

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