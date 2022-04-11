Россияне используют украинских подростков для разведки военных позиций – СБУ

Оккупанты обещают платить деньги за информацию и уверяют несовершеннолетних, что они не понесут наказание

Оккупанты используют украинских подростков. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты используют несовершеннолетних украинских детей для разведки военных позиций ВСУ. Они связываются с подростками, как в соцсетях, так и устанавливают контакт напрямую.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Так, в Харькове оккупанты установили контакт с несовершеннолетним парнем через Telegram-месседжер. Рашисты обещали заплатить деньги за информацию о позициях ВСУ на территории города.

Тем временем в Луганской области двое российских солдат действовали не через месседжер а напрямую – предложили 16-летнему подростку деньги в обмен на информацию о местоположениях и маршрутах передвижения украинских войск. Парень испугался, однако оккупанты его успокоили: мол, ты малолетний, тебе ничего не будет.

Подростков ждет ответственность

Благодаря вмешательству украинских силовиков, ребята не успели передать информацию врагу. В настоящее время рассматривается вопрос о возможности привлечения правонарушителей к уголовной ответственности.

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СБУ просят родителей быть бдительными по поводу переписок и контактов своих сыновей и дочерей. Украинские спецслужбы напоминают, что в Украине ответственность за преступления наступает при достижении лицом 16 лет, а в отдельных случаях – с 14 лет

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