Оккупанты уже обращаются к своим близким с предсмертными просьбами – радиоперехват СБУ

Российский военный заявил, что из его роты осталось 10 человек

СБУ обнародовали новые перехваты разговора захватчиков. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты готовят предсмертные просьбы своим близким и хотят, чтобы их сыновья никогда в жизни не уходили в российскую армию.

Об этом в Telegram сообщила Служба безопасности Украины, обнародовав очередной радиоперехват.

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Как говорится, об этом свидетельствуют новые перехваты разговора захватчиков. В разговоре оккупант звонит по телефону своей жене:

"- Как малой себя ведет?

- Да, ниче… Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.

- Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.

- Как так сделать?

- Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, так мамку проси, пускай дядю Гену подключает. Скажи, пускай все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее… чего я хочу.".

"Оккупант говорит, что из его роты осталось 10 человек, но командование не хочет их выводить из Украины. Поэтому понимает, что их здесь просто "уложат". Так и говорит: "У нас два пути: либо 200-ым, либо 300- ым вернуться домой. Все...", – отметили в СБУ.

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Напомним, Служба безопасности Украины нейтрализовала сеть враждебных корректировщиков и коллаборантов, которые готовили "списки" на уничтожение украинцев.

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