Окупанти вже звертаються до своїх близьких із передсмертними проханнями – радіоперехоплення СБУ

Російський військовий заявив, що з його роти залишилося 10 осіб

СБУ оприлюднили нові перехоплення розмови загарбників. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти готують передсмертні прохання своїм близьким та хочуть, щоб їхні сини ніколи в житті не йшли в російську армію.

Про це в Telegram повідомила Служба безпеки України, оприлюднивши чергове радіоперехоплення.

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Як зазначається, про це свідчать нові перехоплення розмови загарбників. У розмові окупант телефонує своїй дружині:

"-Как малой себя ведет?

- Да, ниче… Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.

- Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.

- Как так сделать?

- Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, так мамку проси, пускай дядю Гену подключает. Скажи, пускай все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее… чего я хочу".

"Окупант говорить, що з його роти залишилося 10 осіб, але командування не хоче їх виводити з України. Тож розуміє, що їх тут просто "покладуть". Так і каже: "У нас два пути: либо 200-ым, либо 300-ым вернуться домой. Все...", – зазначили в СБУ.

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Нагадаємо, Служба безпеки України нейтралізувала мережу ворожих коригувальників та колаборантів, які готували "списки" на знищення українців.

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