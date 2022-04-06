Маріуполь штурмували солдати РФ, одягнені у форму Нацгвардії України – документ

Українські військові виявили план захоплення будівлі СБУ російськими окупантами у Маріуполі.
Про це написав захисник міста, маріупольський письменник Іван Богдан в Facebook.
"Такий План захоплення будівлі СБУ в Маріуполі силами російської посиленої мотострілецької роти 346 обрСПН! Дивують: наявність слайдів під час підготовки плану; визначено цивільні об'єкти, що можуть постраждати; а також основні зусилля ... (нижня частина трофейного документа)", – написав він.
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Він додав, що ворог планував здійснювати диверсію у формі бійців НГУ.
"З метою введення противника в оману групу СпН висувається в ГД переодягнути у форму одягу типу "мультикам", і мати відзнаки нацпідрозділів НГУ", – сказано у документі.
Обстановка у Маріуполі
- В обложеному окупантами Маріуполі продовжуються запеклі бої, авіація РФ бомбить місто, жителі залишилися без їжі, води та медикаментів Про це повідомляє в Twitter Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.
- Маріупольська міська рада повідомила, що після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі Київської області вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії в Маріуполі. Там уже загинули щонайменше 5 тисяч людей.
- Російські окупанти обстрілами майже повністю зруйнували Маріуполь, 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню або підлягає частково, повідомив речник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.