"Побыстрее убивай всех украинцев": о чем просят русские школьники оккупантов – радиоперехват СБУ

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Русские школьники поддерживают зверства своих военных. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские школьники просят побыстрее убивать украинцев.

Служба безопасности опубликовала новую запись перехваченного разговора оккупантов и опубликовала в своем Telegram.

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"Какие письма пишут украинские дети нашим воинам? Благодарят за защиту, желают сил и здоровья, верят в победу и мир. А чего хотят русские школьники? Смерть для украинцев", – говорится в подписи к видео.

"Прошу тебя: побыстрее убивай всех украинцев и приезжай домой", – так пишет сестра своему брату-оккупанту.

А тот, смеясь, хвастается этим в телефонном разговоре с родственницей, ласково называя ее "крысообразная".

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"Пошли они на х*р эти люди", – поддакивает ему женщина, ярко демонстрируя все миролюбие и доброту "народа-асвобадителя".

"Наверное, такое зло, потому что родственник не успел блендер намародерить? И не успеет. Потому что у Бабаева Валерия (как и у других рашистов) больше шансов вернуться домой в черном пакете", – добавили в СБУ.

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