Российские мародеры обворовывают своих же военных – перехват СБУ

У одного россиянина украли военный билет и паспорт

Оккупант откровенно назвал своих же мародерами. / Фото: Коллаж: Сегодня

У одного из российских оккупантов украли все вещи, оставленные им в лагере в Беларуси, свои военные.

Очередной перехваченный разговор обнародовала в Telegram СБУ.

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Воровство среди оккупантов

"Один из российских оккупантов жалуется жене, что все его вещи, оставленные в лагере в Беларуси, разворовали свои же. Забрали даже его военный билет и паспорт. Убежден, что это дело рук "воинов" первого батальона или тыловиков, и откровенно называет их мародерами. Отмечает, что у них был боец, которого оставили охранять вещи, но он "про*бался где-то в Питере". То есть сбежал", – указали в СБУ.

Как говорится в разговоре, жена оккупанта пообещала прислать ему денег на карту, чтобы он купил себе вещи, но одновременно пожаловалась на кражи с платежных карт.

"У меня на "Ростелеком" с моей карты начали снимать…. то я пошла все сама сняла... Лучше бы, нах*й, здесь стояли", – сказала она.

Напомним, среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты. Многие солдаты на грани безумия от того, что каждый день им приходится отправлять в РФ колонны грузовиков с трупами.

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