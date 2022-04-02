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Каждый день по 30 "Уралов" с 200-ми уезжает – перехват СБУ

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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2 апреля, 15:10
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Россиянин сказал, что злой на Путина, который обещал им триумфальное шествие, а втянул в затяжную войну
СБУ перехватила разговор оккупанта
СБУ перехватила разговор оккупанта / Фото: Коллаж: Сегодня

Среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты. Многие солдаты – на грани безумия оттого, что каждый день им приходится отправлять в РФ колонны грузовиков с трупами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Не то, что себя жаль. Пацанов жалко и их родителей, когда ты каждый день видишь УРАЛы с 200-ми. Каждый день по 30 УРАЛов уезжает отсюда и всем пох*й", – сказал оккупант своей жене.

На перехваченных разговорах СБУ он говорит, что злой на Путина, который обещал им триумфальное шествие, а втянул в затяжную войну, где им не победить.

"Уже больше месяца мы тут еб*мся…, а они взять ее (Україну) не могут. Путин ... конченый человек. Тут уже миллионы людей погибли", – жалуется оккупант.

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А жена рассказала ему в ответ, что по телевизору показывали шаманку, еще в 2020 году предусмотревшую войну с Украиной и пообещавшую ее завершение до 13 апреля.

ВСУ уничтожили 17 800 оккупантов

Российские военные несут большие потери на войне против Украины. Наши защитники уничтожили 4589 единиц военной техники оккупантов, в боях погибло почти 18 тысяч солдат РФ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Потери врага по состоянию на 2 апреля 2022 составили:

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  • личного состава – около 17800 человек;
  • танков – 631 ед.;
  • боевых бронированных машин – 1776 ед.;
  • артиллерийских систем – 317 ед.;
  • РСЗО – 100 ед.;
  • средств ПВО – 54 ед.;
  • самолетов – 143 ед.;
  • вертолетов – 134 ед.;
  • автомобильной техники – 1236 ед.;
  • кораблей/катеров – 7 ед.;
  • цистерн из ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 87;
  • специальной техники – 24;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Однако в ВСУ отметили, что количество потерь не окончательно – подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 2 апреля
1
Личный состав 17800
Личный состав
2
Самолеты 143
Самолеты
3
Вертолеты 134
Вертолеты
4
Танки 631
Танки
5
ББМ 1776
ББМ
6
Артиллерия 317
Артиллерия
7
Средства ПВО 54
Средства ПВО
8
РСЗО 100
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 87
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1236
Транспорт
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