Каждый день по 30 "Уралов" с 200-ми уезжает – перехват СБУ

Среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты. Многие солдаты – на грани безумия оттого, что каждый день им приходится отправлять в РФ колонны грузовиков с трупами.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Не то, что себя жаль. Пацанов жалко и их родителей, когда ты каждый день видишь УРАЛы с 200-ми. Каждый день по 30 УРАЛов уезжает отсюда и всем пох*й", – сказал оккупант своей жене.
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На перехваченных разговорах СБУ он говорит, что злой на Путина, который обещал им триумфальное шествие, а втянул в затяжную войну, где им не победить.
"Уже больше месяца мы тут еб*мся…, а они взять ее (Україну) не могут. Путин ... конченый человек. Тут уже миллионы людей погибли", – жалуется оккупант.
А жена рассказала ему в ответ, что по телевизору показывали шаманку, еще в 2020 году предусмотревшую войну с Украиной и пообещавшую ее завершение до 13 апреля.
ВСУ уничтожили 17 800 оккупантов
Российские военные несут большие потери на войне против Украины. Наши защитники уничтожили 4589 единиц военной техники оккупантов, в боях погибло почти 18 тысяч солдат РФ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Потери врага по состоянию на 2 апреля 2022 составили:
- личного состава – около 17800 человек;
- танков – 631 ед.;
- боевых бронированных машин – 1776 ед.;
- артиллерийских систем – 317 ед.;
- РСЗО – 100 ед.;
- средств ПВО – 54 ед.;
- самолетов – 143 ед.;
- вертолетов – 134 ед.;
- автомобильной техники – 1236 ед.;
- кораблей/катеров – 7 ед.;
- цистерн из ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 87;
- специальной техники – 24;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Однако в ВСУ отметили, что количество потерь не окончательно – подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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