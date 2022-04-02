Каждый день по 30 "Уралов" с 200-ми уезжает – перехват СБУ

Россиянин сказал, что злой на Путина, который обещал им триумфальное шествие, а втянул в затяжную войну

СБУ перехватила разговор оккупанта / Фото: Коллаж: Сегодня

Среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты. Многие солдаты – на грани безумия оттого, что каждый день им приходится отправлять в РФ колонны грузовиков с трупами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Не то, что себя жаль. Пацанов жалко и их родителей, когда ты каждый день видишь УРАЛы с 200-ми. Каждый день по 30 УРАЛов уезжает отсюда и всем пох*й", – сказал оккупант своей жене.

На перехваченных разговорах СБУ он говорит, что злой на Путина, который обещал им триумфальное шествие, а втянул в затяжную войну, где им не победить.

"Уже больше месяца мы тут еб*мся…, а они взять ее (Україну) не могут. Путин ... конченый человек. Тут уже миллионы людей погибли", – жалуется оккупант.

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А жена рассказала ему в ответ, что по телевизору показывали шаманку, еще в 2020 году предусмотревшую войну с Украиной и пообещавшую ее завершение до 13 апреля.

ВСУ уничтожили 17 800 оккупантов

Российские военные несут большие потери на войне против Украины. Наши защитники уничтожили 4589 единиц военной техники оккупантов, в боях погибло почти 18 тысяч солдат РФ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Потери врага по состоянию на 2 апреля 2022 составили:

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личного состава – около 17800 человек;

танков – 631 ед.;

боевых бронированных машин – 1776 ед.;

артиллерийских систем – 317 ед.;

РСЗО – 100 ед.;

средств ПВО – 54 ед.;

самолетов – 143 ед.;

вертолетов – 134 ед.;

автомобильной техники – 1236 ед.;

кораблей/катеров – 7 ед.;

цистерн из ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 87;

специальной техники – 24;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Однако в ВСУ отметили, что количество потерь не окончательно – подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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