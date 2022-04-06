"Я в окопах 40 дней, а он в России пиво пьет": РФ дает награды за войну в Украине "по блату" – перехват СБУ

Служба безопасности Украины обнародовала разговор оккупанта, где он жалуется на генералов

Руководство РФ не всем оккупантам дает звание "героя России" / Фото: Reuters

Российские генералы превратили войну в собственный пиар, а награды раздают своим родственникам. Это вызывает дополнительное недовольство среди оккупантов и они угрожают бунтами.

Об этом свидетельствует новый разговор солдата РФ, который перехватала СБУ.

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"Телевидение приезжало сюда. Генералы приехали, награды вручали. И пацаны генералам как начали мозги вынимать: "Мы сейчас оружие сложим. Идите вы нах*й… побудьте тут сутки, бл*", – рассказывает оккупант.

Он жалуется, что РФ дает награды за войну в Украине "по блату". В частности, в его подразделении – это сын начальника ПВО, который на самом деле сидит в тылу. Еще один "награжденный" на 2-й день войны скрылся домой. Но это не помешало ему получить "героя России".

"Я здесь 40 дней на передовой с пацанами, а он пид*р в России пиво пьет да в Instagram всякую ху*ню выкладывает…" – возмутился захватчик.

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Оккупантам приказали убивать мирных людей

Российские военные получают команды расстреливать гражданских. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Да валите их всех нах*й! Есть гражданские – в расход всех, бл*дь!" – такую команду получили оккупанты от своих командиров.

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В то же время, как свидетельствуют перехваченные Службой безопасности разговоры, захватчики боятся воевать против украинской армии, а не мирных людей. Они придумывают нереальные цифры украинских войск, чтобы оправдать свою беспомощность.

"…их группировка 150 тисяч…! А нас, еб*ть, 3 тысячи, если есть, это за*бись… они же слева, справа, в кольцо берут, нах*й. Меня сам факт смутил, что их так много, а нас так мало…" – сказал оккупант.

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