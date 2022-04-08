Забрали с улицы: пленный из "ДНР" рассказал, как очутился на передовой (видео)

Мужчина якобы понял, что реальность отличается от пропагандистской картинки

Жителя Макеевки, по его словам, забрали по мобилизации с улицы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты пообещали населению "Л/ДНР" спасение от "нацистов", но используют их как пушечное мясо.

Об этом сообщила в Telegram Служба безопасности Украины, обнародовав видео со свидетельством пленника.

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"Забрали с улицы"

"Людей продолжают ловить на улицах, чтобы отправить на передовую. Подтверждение этому – многочисленные показания пленных, которые есть в распоряжении СБУ", – говорится в сообщении.

Как отмечается, жителя Макеевки, по его словам, "забрали по мобилизации с улицы", а в конце марта снарядили автоматом и 4 магазинами с патронами, посадили в БМП вместе с другими "новобранцами" и повезли на передовую без бронежилетов.

"Их подбили еще по дороге. Уцелевший вояка надеялся, что выживших отправят подальше от фронта. Но их – "раненых и избитых" – просто пересадили в другое БМП и повезли дальше. Потому что у них было одно предназначение – быть расходным материалом .Их жизнь не входила в планы оккупантов. Сдавшись в плен воинам ВСУ, этот мужчина якобы понял, что реальность отличается от пропагандистской картинки на телевидении", – отметили в СБУ.

Напомним, российские солдаты, вероломно вторгшиеся на территорию Украины 24 февраля, после нескольких дней боев пытаются вернуться на родину, но без Google Карты попадают в плен. Российский срочник Неяз Ахунов рассказал, как его танковая рота тщетно пыталась найти дорогу на родную территорию.

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