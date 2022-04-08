Забрали з вулиці: полонений із "ДНР" розповів, як опинився на передовій (відео)

Чоловік нібито зрозумів, що реальність відрізняється від пропагандистської картинки

Жителя Макіївки, за його словами, забрали по мобілізації з вулиці. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти пообіцяли населенню "Л/ДНР" порятунок від "нацистів", але використовують їх як гарматне м’ясо.

Про це повідомила в Telegram Служба безпеки України, оприлюднивши відео зі свідченням полоненого.

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"Забрали з вулиці"

"Людей продовжують ловити на вулицях, щоб відправити на передову. Підтвердження цьому – численні свідчення полонених, які є у розпорядженні СБУ", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, мешканця Макіївки, за його словами, "забрали по мобилизації з вулиці", а в кінці березня спорядили автоматом і 4-ма магазинами з патронами, посадили в БМП разом з іншими "новобранцями" та повезли на передову без бронежилетів.

"Їх підбили ще по дорозі. Вцілілий вояка сподівався, що тих, хто вижив, відправлять подалі від фронту. Але їх – "поранених і побитих" просто пересадили в інше БМП і повезли далі. Бо у них було одне призначення – бути розхідним матеріалом. Їхнє життя не входило в плани окупантів. Здавшись у полон воїнам ЗСУ, цей чоловік нібито зрозумів, що реальність відрізняється від пропагандистської картинки на ТБ", – зазначили в СБУ.

Нагадаємо, російські солдати, що віроломно вторглися на територію України 24 лютого, після кількох днів боїв намагаються повернутися на батьківщину, але без Google Карти потрапляють у полон. Російський строковик Неяз Ахунов розповів, як його танкова рота марно намагалася знайти дорогу на рідну територію.

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