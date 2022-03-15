Признание оккупанта: "После первых боев мы решили оставить танки и идти пешком домой"

Далеко российские срочники не дошли и попали в плен

Ехали, ехали и не туда заехали / Коллаж "Сегодня"

Российские солдаты, вероломно вторгшиеся на территорию Украины 24 февраля, после нескольких дней боев пытаются вернуться на родину, но без Google Карты попадают в плен. Российский срочник Неяз Ахунов рассказал, как его танковая рота тщетно пыталась найти дорогу на родную территорию.

Об этом типа раскаявшийся солдат рассказал во время очередной пресс-конференции в UKRAINE MEDIA CENTER.

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История оккупанта

Пленный 20-летний Неяз Ахунов рассказал, что прослужил в российской армии всего восемь месяцев, после чего был отправлен командованием в Украину в составе танковой роты. Случилось это после проведения так называемых "учений" в Воронежской области России. Впоследствии его подразделение отправили в Белгород, откуда уже 24 февраля их часть выдвинулась в сторону украинской границы.

"Мы ехали двое суток. Спали в танках, заправлялись. После того как начались первые бои, наш командир батальона Тагиев принял решение развернуться, оставить технику и идти пешим ходом в лес. После чего мы бродили четверо суток по лесу. И возле города Ромны Сумской области мы добровольно сдались в плен", – сообщил несостоявшийся каратель.

По его признанию, сначала сдаваться в плен было страшно, но потом все в его жизни наладилось, поскольку оказалось, что в Украине живут "добрые и сочувствующие люди".

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