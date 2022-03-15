Признание оккупанта: "После первых боев мы решили оставить танки и идти пешком домой"

Российские солдаты, вероломно вторгшиеся на территорию Украины 24 февраля, после нескольких дней боев пытаются вернуться на родину, но без Google Карты попадают в плен. Российский срочник Неяз Ахунов рассказал, как его танковая рота тщетно пыталась найти дорогу на родную территорию.
Об этом типа раскаявшийся солдат рассказал во время очередной пресс-конференции в UKRAINE MEDIA CENTER.
История оккупанта
Пленный 20-летний Неяз Ахунов рассказал, что прослужил в российской армии всего восемь месяцев, после чего был отправлен командованием в Украину в составе танковой роты. Случилось это после проведения так называемых "учений" в Воронежской области России. Впоследствии его подразделение отправили в Белгород, откуда уже 24 февраля их часть выдвинулась в сторону украинской границы.
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"Мы ехали двое суток. Спали в танках, заправлялись. После того как начались первые бои, наш командир батальона Тагиев принял решение развернуться, оставить технику и идти пешим ходом в лес. После чего мы бродили четверо суток по лесу. И возле города Ромны Сумской области мы добровольно сдались в плен", – сообщил несостоявшийся каратель.
По его признанию, сначала сдаваться в плен было страшно, но потом все в его жизни наладилось, поскольку оказалось, что в Украине живут "добрые и сочувствующие люди".
Обстановка
- Пока некоторые российские солдаты добровольно сдаются в плен, их коллеги продолжают выполнять преступные приказы и уничтожать мирных граждан Украины.
- Несмотря на все это президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении заявил, что наша страна готова дать оккупантам шанс остаться в живых, правда, при условии добровольной сдачи в плен.
- В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины считают, что все еще сохраняется высокая вероятность провокаций со стороны России, чтобы втянуть Беларусь в войну, которую самостоятельно Москва проигрывает.
- Тем временем стало известно, что в Россию прибыли сотни наемников из Сирии для участия в войне против Украины. Как себя покажут сирийские наемники в условиях морозной погоды, покажет время.