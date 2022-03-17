Россия проводит скрытую мобилизацию – нардеп

Наемники прекрасно понимают, что их ждет в Украине, и неохотно идут

Российские военные. Фото: коллаж "Сегодня"

В Российской Федерации проводят скрытую мобилизацию. В частности, вербуют наемников в частные военные структуры для участия в войне с Украиной.

Об этом рассказал в эфире телемарафона народный депутат из Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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"Открытая или общая мобилизация не происходит, происходит скрытая мобилизация. Хотя уровень зарплат, который им (наемникам) обещают, не удовлетворяет тех, кто готов бы был воевать исключительно за деньги, тем более понимая всю картину. А эти наемники прекрасно понимают, что их ждет, потому что они понимают, сколько реальных потерь. И они очень неохотно идут на войну с Украиной", – сказал он.

Кроме того, Вениславский считает, что в ближайшие дни или недели состоится "переломный момент" – россияне осознают реальное количество потерь армии РФ.

"И это может иметь эффект вместе с ежедневно усиливающимися санкциями, вместе с международными судебными решениями", – добавил нардеп.

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Ситуация в Украине 17 марта