Россия проводит скрытую мобилизацию – нардеп

В Российской Федерации проводят скрытую мобилизацию. В частности, вербуют наемников в частные военные структуры для участия в войне с Украиной.
Об этом рассказал в эфире телемарафона народный депутат из Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
"Открытая или общая мобилизация не происходит, происходит скрытая мобилизация. Хотя уровень зарплат, который им (наемникам) обещают, не удовлетворяет тех, кто готов бы был воевать исключительно за деньги, тем более понимая всю картину. А эти наемники прекрасно понимают, что их ждет, потому что они понимают, сколько реальных потерь. И они очень неохотно идут на войну с Украиной", – сказал он.
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Кроме того, Вениславский считает, что в ближайшие дни или недели состоится "переломный момент" – россияне осознают реальное количество потерь армии РФ.
"И это может иметь эффект вместе с ежедневно усиливающимися санкциями, вместе с международными судебными решениями", – добавил нардеп.
Ситуация в Украине 17 марта
- Противник продолжает атаковать Украину. Врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции.
- Враг оккупировал примерно 70% территории Луганской области. Там уже начинают подключать российское телевидение, чтобы распространять российскую пропаганду и фейки.
- В Украине ликвидировали замкомандира авиаполка оккупантов. Его зарыли в Воронеже.
- Российские оккупанты в войне против Украины могли использовать более точные авиационные боеприпасы, чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения.
- В Ахтырском и Тростянецком районах Сумской области продолжаются серьезные бои. Оккупированные российскими захватчиками села страдают от мародерства. Враг крадет и забивает скот, а также производит обыски в домах людей.