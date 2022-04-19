Россия фактически проиграла битву за Харьков – Синегубов

Глава Харьковской ОВА оценил последние успехи украинских военных

Олег Синегубов прокомментировал бои в Харьковской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты осознали, что фактически проиграли битву за Харьков и не смогут захватить город.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на канале Украина "24" в эфире всеукраинского марафона.

Реклама

На вопрос, почему для врага в Харьковской области является важным направление из Изюма на Славянск, Синегубов ответил:

"Он понял, что битву за Харьков фактически уже проиграл. Ему будет крайне тяжело атаковать наши позиции Вооруженных сил, которые сейчас мы держим. У него остается одно направление – через Купянск, через Изюм, чтобы перенаправлять свои войска на Луганскую и Донецкую область, увеличивать свое военное присутствие в том направлении. Однако наши Вооруженные силы также там свои позиции держат, ведут ожесточенные бои, и враг там действительно ежедневно теряет большое количество живой силы, самолетов и бронированной техники, вчера был сбит самолет на Балаклейском направлении".

Комментируя успехи ВСУ, которым удалось отвоевать несколько населенных пунктов, глава ОВА отметил:

"Да, действительно, у нас постоянно проходят бои, военные операции, наши Вооруженные силы продвинулись в этом направлении, однако говорить, что безопасно в этих населенных пунктах, пока, к сожалению, не приходится, поскольку бои на этих территориях еще продолжаются. Освободить – это одно дело, удержать – это совсем другое дело. Еще нужно сделать зачистку и тому подобное".

В Харьковской области россияне повторили зверства в Буче

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов ранее сообщил, что на освобожденных от оккупации территориях Харьковской области зафиксировали такие же зверства россиян по отношению к мирному населению, как в Буче.

Реклама

Как выяснилось, в селе Гусаровка Изюмского района, россияне пытали местных жителей. После длительного издевательства троих человек сожгли заживо.

Кроме того, прямо посреди дороги россияне из артиллерии расстреляли авто, где находилась семья с ребенком.