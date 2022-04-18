Возле Бакалеи ВСУ сбили вражеский самолет

Про уничтожение российского самолета сообщил глава ОГА Олег Синегубов

ВСУ сбили самолет оккупантов / Коллаж "Сегодня"

Вблизи Балаклеи Харьковской областиВооруженные силы Украины сбили российский самолет.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет Суспільне.

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Вражеский самолет ВСУ сбили сегодня, 18 апреля.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков

В результате обстрелов спальных районов Харькова российскими войсками погибли трое горожан. Число раненых еще устанавливается.

В городе целый день не утихают артиллерийские залпы. Жителей Харькова просят не покидать укрытия.

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В Харьковской области ВСУ освободили несколько населенных пунктов

Вооруженные силы Украины освободили ряд населенных пунктов возле ИзюмаХарьковской области. Об этом сообщил представитель Минобороны Александр Мотузяник. По его словам, Изюм и его окрестности являются местами наибольшего скопления российских подразделений.

"Именно оттуда в том числе они будут пытаться развить наступление на восток", – говорит спикер Минобороны.

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