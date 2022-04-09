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"Людей жгли заживо". В Харьковской области россияне повторили зверства в Буче

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 апреля, 16:22
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Оккупанты пытали мирных жителей, среди погибших были дети
Россияне в Харьковской области издевались над гражданскими.
Россияне в Харьковской области издевались над гражданскими. / Фото: Коллаж: Сегодня

На освобожденных от оккупации территориях Харьковской области зафиксировали такие же зверства россиян по отношению к мирному населению, как в Буче. Воевать против мирных украинцев пришли мародеры, насильники, убийцы женщин и детей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в интервью изданию "Новое время".

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Как выяснилось, в селе Гусаровка, Изюмского района, россияне пытали местных жителей.

"После длительного издевательства – троих человек сожгли живьем. Среди погибших есть дети", – сообщил Синегубов.

Он добавил, что кроме этого нашли тело фельдшера больницы, руки мужчины были связаны за спиной, его также пытали военные РФ.

"Просто посреди дороги россияне из артиллерии расстреляли авто, где была семья с ребенком. Часть жителей – пропала без вести, количество еще устанавливается. Это ужасные бесчеловечные зверства, за которые, поверьте, оккупанты понесут наказание!", – убежден Синегубов.

Что происходит в Харьковской области

Российские оккупанты нанесли около 50 ударов из артиллерии, минометов, танков и РСЗО в Харьковской области. В городе пострадала инфраструктура Салтовки, Холодной Горы, Алексеевки, ХТЗ.

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По его словам, за прошедшие сутки россияне интенсивно обстреливали Дергачи – были повреждены здания больницы, амбулатории, а также жилые дома. Пострадавших нет.

Сложным остается Изюмское направление. Россияне пытаются обойти Изюм, позиции нашей армии, и концентрированно направить свои войска в Донецкую и Луганскую области, чем усилить там военное присутствие. Но благодаря нашим Вооруженным силам Украины на этих территориях враг действительно ежедневно терпит большие потери техники и живой силы.

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Артиллерия 335
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Средства ПВО
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РСЗО 108
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Истории подвигов
Максим - 11-летний переселенец из города Покровск (Донбасс). Переехав в Черновцы, парень решил помочь маме и украинским военным. Он написал объявление о том, что хочет работать: и сейчас носит людям воду, выносит мусор, выгуливает домашних животных… А они ему платят - кто сколько может. Он с мамой уже решили, что все заработанное отдадут на нужды армии.
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Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

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