В Харькове оккупанты обстреляли жилые районы, есть погибшие

Военные РФ обстреляли в четверг мирное население Харькова и района, есть погибшая и пострадавшие.
Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.
"Враг от своего бессилия продолжает атаковать мирное население. В районе Алексеевки, Салтовки, ХТЗ оккупанты снова из артиллерии обстреляли жилые районы. К сожалению, в Харькове и районе – 14 пострадавших, 1 женщина погибла. Несколько минут назад получили прилеты по одному из районов города", – написал он.
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По его словам, изюмское направление остается критическим. Он добавил, что Россия будет пытаться перебросить туда большое количество техники, которую ВСУ уничтожают каждый день.
Также в четверг в Харьковском районе силы специальных операций ВСУ уничтожили одну из вражеских установок "Град" вместе с экипажем.
Кроме того, глава ХОГА еще раз подчеркнул, что оснований для эвакуации жителей Харькова нет, продолжается эвакуация из города Лозовая и Барвинково.
Российские войска нанесли более 50 ударов по Харьковской области, шестеро украинцев погибли
4 апреля российские войска нанесли 54 удара по Харьковской области. В результате погибли 6 человек и еще 9 получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, удары наносились из разных видов оружия дального действия: артиллерийские удары, минометные и танковые обстрелы, обстрелы из РСЗО.
В результате действий врага были поражены районы Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, Холодной Горы, Дергачи, Барвенково, Чугуев.
Среди мирного населения есть пострадавшие в результате вчерашних дневных обстрелов в Харькове и Чугуеве:
- в Харькове и районе – 4 погибших, 3 человека госпитализированы,
- в Чугуевском районе – 2 погибших, 5 человек ранены.
За сутки оккупанты в Барвенково обстрелами повредили жилые дома, автомобили и сельхозтехнику. Жителям рекомендуют записываться на эвакуацию поездами. Также рекомендуют обезопаситься жителям Лозовой, через населенный пункт курсируют бесплатные поезда.