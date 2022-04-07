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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

У Харкові окупанти обстріляли житлові райони, є загиблі

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7 квітня, 22:03
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А ЗСУ знищили одну з ворожих установок "Град" разом із екіпажем
У місті продовжуються серйозні обстріли
У місті продовжуються серйозні обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Військові РФ обстріляли у четвер мирне населення Харкова та району, є загибла та постраждалі.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синегубов в Telegram.

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"Ворог від свого безсилля продовжує атакувати мирне населення. У районі Олексіївки, Салтівки, ХТЗ окупанти знову з артилерії обстріляли житлові райони. На жаль, у Харкові та районі – 14 постраждалих, 1 жінка загинула. Кілька хвилин тому отримали прильоти по одному з районів міста", – написав він.

За його словами, ізюмський напрямок залишається критичним. Він додав, що Росія намагатиметься перекинути туди велику кількість техніки, яку ЗСУ знищують щодня.

Також у четвер у Харківському районі сили спеціальних операцій ЗСУ знищили одну із ворожих установок "Град" разом із екіпажем.

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Крім того, голова ХОДА ще раз наголосив, що підстав для евакуації мешканців Харкова немає, продовжується евакуація з міста Лозова та Барвінкове.

Російські війська завдали понад 50 ударів по Харківській області, шестеро українців загинули

4 квітня російські війська завдали 54 ударів по Харківській області. В результаті загинули 6 людей та ще 9 отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов у Telegram.

За його словами, удари завдавалися з різних видів зброї дальньої дії: артилерійські удари, мінометні та танкові обстріли, обстріли з РСЗВ.

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Внаслідок дій ворога були вражені райони Салтівки, П'ятихатки, Олексіївки, Холодної Гори, Дергачі, Барвінкове, Чугуїв.

Серед мирного населення є постраждалі внаслідок вчорашніх денних обстрілів у Харкові та Чугуєві:

  • у Харкові та районі – 4 загиблих, 3 особи госпіталізовано,
  • у Чугуївському районі – 2 загиблих, 5 людей поранено.

За добу окупанти у Барвінковому обстрілами пошкодили житлові будинки, автомобілі та сільгосптехніку. Мешканцям рекомендують записуватись на евакуацію поїздами. Також рекомендують убезпечитися мешканцям Лозової, через населений пункт курсують безкоштовні поїзди.

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Ілона Куровська - волонтер, екс-директор Інституту законодавства ВРУ, доктор юридичних наук. З початку війни активно допомагала людям в найгарячіших точках Київщини: ризикуючи життям, розвозила їжу, ліки і все необхідне. Під час однієї з волонтерських місій потрапила під обстріл окупантів і загинула. Їй було 45 років.

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