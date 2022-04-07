У Харкові окупанти обстріляли житлові райони, є загиблі

Військові РФ обстріляли у четвер мирне населення Харкова та району, є загибла та постраждалі.
Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синегубов в Telegram.
"Ворог від свого безсилля продовжує атакувати мирне населення. У районі Олексіївки, Салтівки, ХТЗ окупанти знову з артилерії обстріляли житлові райони. На жаль, у Харкові та районі – 14 постраждалих, 1 жінка загинула. Кілька хвилин тому отримали прильоти по одному з районів міста", – написав він.
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За його словами, ізюмський напрямок залишається критичним. Він додав, що Росія намагатиметься перекинути туди велику кількість техніки, яку ЗСУ знищують щодня.
Також у четвер у Харківському районі сили спеціальних операцій ЗСУ знищили одну із ворожих установок "Град" разом із екіпажем.
Крім того, голова ХОДА ще раз наголосив, що підстав для евакуації мешканців Харкова немає, продовжується евакуація з міста Лозова та Барвінкове.
Російські війська завдали понад 50 ударів по Харківській області, шестеро українців загинули
4 квітня російські війська завдали 54 ударів по Харківській області. В результаті загинули 6 людей та ще 9 отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов у Telegram.
За його словами, удари завдавалися з різних видів зброї дальньої дії: артилерійські удари, мінометні та танкові обстріли, обстріли з РСЗВ.
Внаслідок дій ворога були вражені райони Салтівки, П'ятихатки, Олексіївки, Холодної Гори, Дергачі, Барвінкове, Чугуїв.
Серед мирного населення є постраждалі внаслідок вчорашніх денних обстрілів у Харкові та Чугуєві:
- у Харкові та районі – 4 загиблих, 3 особи госпіталізовано,
- у Чугуївському районі – 2 загиблих, 5 людей поранено.
За добу окупанти у Барвінковому обстрілами пошкодили житлові будинки, автомобілі та сільгосптехніку. Мешканцям рекомендують записуватись на евакуацію поїздами. Також рекомендують убезпечитися мешканцям Лозової, через населений пункт курсують безкоштовні поїзди.