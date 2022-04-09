"Людей палили живцем". У Харківскій області росіяни повторили звірства в Бучі

Окупанти катували мирних жителів, серед загиблих були діти

Росіяни в Харківській області знущалися над цивільними. / Фото: Колаж: Сьогодні

На звільнених від окупації територіях Харківської області зафіксували такі ж звірства росіян по відношенню до мирного населення, як в Бучі. Воювати проти мирних українців прийшли мародери, гвалтівники, вбивці жінок і дітей.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв'ю виданню "Новое время".

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Як з'ясувалося, у селі Гусарівка, Ізюмського району, росіяни катували місцевих жителів.

"Після тривалого знущання – трьох людей спалили живцем. Серед загиблих є діти", – повідомив Синєгубов.

Він додав, що крім цього знайшли тіло фельдшера лікарні, руки чоловіка були зв'язані за спиною, його також катували військові РФ.

"Просто посеред дороги росіяни із артилерії розстріляли авто, де була родина з дитиною. Частина жителів – зникла безвісти, кількість ще встановлюється. Це жахливі нелюдські звірства, за які, повірте, окупанти понесуть покарання!", – переконаний Синєгубов.

Що відбувається в Харківській області

Російські окупанти нанесли близько 50 ударів з артилерії, мінометів, танків та РСЗВ на Харківщині. В місті постраждала інфраструктура Салтівки, Холодної Гори, Олексіївки, ХТЗ.

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За його словами, минулої доби росіяни інтенсивно обстрілювали Дергачі – були пошкоджені будівлі лікарні, амбулаторії, а також житлові будинки. Постраждалих немає.

Складним залишається Ізюмський напрямок. Росіяни намагаються обійти Ізюм, позиції нашої армії та концентровано направити свої війська до Донецької та Луганської областей, чим посилити там військову присутність. Але завдяки нашим Збройним силам України на цих територіях ворог дійсно щодня зазнає великих втрат техніки та живої сили.

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