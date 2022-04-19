Росія фактично програла битву за Харків – Синєгубов

Голова Харківської ОВА оцінив останні успіхи українських військових

Олег Синєгубов прокоиментував бої на Харківщині / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти зрозуміли, що фактично програли битву за Харків і не зможуть захопити місто.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на каналі Україна "24" в ефірі всеукраїнського марафону.

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На запитання, чому для ворога на Харківщині важливий напрямок з Ізюма на Слов'янськ, Синєгубов відповів:

"Він зрозумів, що битву за Харків фактично вже програв. Йому буде вкрай важко атакувати наші позиції Збройних сил, які зараз ми тримаємо. В нього залишається один напрямок – через Куп'янськ, через Ізюм, щоб перенаправляти свої війська на Луганську і Донецьку область, збільшувати свою військову присутність в тому напрямку. Однак наші Збройні сили так само там свої позиції тримають, ведуть запеклі бої, і ворог там дійсно щодня втрачає велику кількість живої сили, літаків і броньованої техніки, вчора було збито літак на Балаклійському напрямку".

Коментуючи успіхи ЗСУ, яким вдалося відвоювати кілька населених пунктів, глава ОВА зазначив:

"Так, дійсно, у нас постійно проходять бої, військові операції, наші Збройні сили просунулися в цьому напрямку, однак говорити, що безпечно в цих населених пунктах, поки що, нажаль, не доводиться, оскільки бої на цих територіях ще тривають. Звільнити – це одна річ, втримати – це зовсім інша річ. Ще потрібно зробити зачистку тощо".

На Харківщині росіяни повторили звірства в Бучі

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов раніше повідомив, що на звільнених від окупації територіях Харківської області зафіксували такі ж звірства росіян по відношенню до мирного населення, як і в Бучі.

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Як з'ясувалося, у селі Гусарівка Ізюмського району, росіяни катували місцевих жителів. Після тривалого знущання трьох людей спалили живцем.

Крім того, просто посеред дороги росіяни із артилерії розстріляли авто, де була родина з дитиною.