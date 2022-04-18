Біля Бакалії ЗСУ збили ворожий літак

Про знищення російського літака повідомив голова ОДА Олег Синєгубов

ЗСУ збили літак окупантів / Колаж "Сьогодні"

Поблизу Балаклії Харківської областіЗбройні сили України збили російський літак.

Про це повідомляє голова Харківської ОВ Олег Синегубов, пише Суспільне.

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Ворожий літак ЗСУ збили сьогодні, 18 квітня.

Окупанти продовжують обстрілювати Харків

Внаслідок обстрілів спальних районів Харковаросійськими військами загинули троє городян. Число поранених ще встановлюється.

У місті цілий день не вщухають артилерійські залпи. Жителів Харкова просять не залишати укриття.

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На Харківщині ЗСУ звільнили кілька населених пунктів

Збройні сили України звільнили низку населених пунктів біля ІзюмаХарківської області Про це повідомив представник Міноборони Олександр Мотузяник. За його словами, Ізюм та його околиці є місцями найбільшого скупчення російських підрозділів.

"Саме звідти в тому числі вони намагатимуться розвинути наступ на схід", – каже речник Міноборони.

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