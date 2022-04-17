ЗСУ звільнили кілька населених пунктів у Харківській області

Українські захисники тримають оборону та поступово відтісняють армію РФ

ЗСУ поступово звільняють Харківську область / Колаж "Сьогодні"

В Харківської областіЗбройні сили України внаслідок контрнаступу звільнили кілька населених пунктів, а також просунулися далі на схід.

Про це повідомляє голова ОДА Харківської області Олег Синєгубов, пише Україна 24.

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Українські військові звільнили Базаліївку, Леб'яже, частину Кутузівки, а в районі села Мала Рогань підрозділи просунулися далі на схід.

ЗСУ збили літак ворога

Збройні Сили України збилиросійський бойовий вертоліт К-52 у Харківській області. Пілоти не вижили.

"Посадка була не "м'якою", російські пілоти загинули. Спасибі нашим захисникам", – написав Олег Синєгубов.

Ворожий гелікоптер був збитий вночі. "Примусову посадку" здійснили військовослужбовці 93-ї бригади Холодний Яр.

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"Окупанти планували вражати техніку та живу силу холодноярців, втім, наші бійці внесли свої корективи до їхніх планів та відправили їхніх пілотів на концерт Кобзона" , – йдеться у повідомленні.

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