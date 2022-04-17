Окупанти обстріляли центр Харкова: 5 людей загинули

Історії звитяг

Павло (прізвище не називаємо) - головний сержант артилерійської батареї, на рахунку якої сотні одиниць розбитої техніки ворога! Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю РФ на металобрухт. В тому числі і за допомогою реактивної системи "Верба". "Не я б'ю - "Верба" б'є!"

Слава Україні!