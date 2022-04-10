Окупанти, відступаючи, мінують авто мирних жителів і навіть пральні машинки – глава МВС

Російські військові, відступаючи, мінували будинки та автомобілі мирних жителів. Окупанти залишали розтяжки навіть у пральних машинах.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону "UA Разом".
Окупанти лишали "сюрпризи" там, де тимчасово проживали та залишалися на ніч.
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"Вони виставляли розтяжки – як на вході у будинки, так і біля парканів. Також знаходять вибухові предмети у будинках та квартирах українських поліцейських, рятувальників, військових", – розповів Монастирський, уточнивши, що про мешканців росіяни дізнавалися, коли грабували полишені квартири.
Де знаходили вибухівки
Окупанти прикріпляли такі "сюрпризи" до дверей, був випадок, що й у пральній машинці.
Крім того, вибухівку залишали в автомобілях. Монастирський додав, що вже був випадок загибелі чоловіка, який відкрив багажник свого замінованого автомобіля.
За словами міністра, залишається небезпека для тих, хто повернувся у визволені райони, над її усуненням нині постійно працюють українські сапери. Також в Україну вже приїхали фахівці з інших країн – допомагати з розмінуванням.
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