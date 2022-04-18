Приехал из Харькова, чтобы спастись от войны: при обстреле Львова ранен 3-летний ребенок

Всего ранения получили 11 человек

При обстреле Львова пострадал 3-летний ребенок / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время ракетного обстрела Львова войсками РФ 18 апреля пострадал 3-летний ребенок. Ребенок получил ранения осколками стекла, когда взрывная волна выбила окно.

Как сообщает Telegram-канал Kievmap, трехлетний Артем вместе с мамой приехал из Харькова, чтобы спастись от войны.

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Ему оказали всю необходимую помощь, угрозы для жизни нет. Еще трое пострадавших в тяжелом состоянии в реанимации.

Напомним, 18 апреля в результате ракетных ударов, которые оккупанты нанесли по Львову, погибли 7 человек, а еще 11 получили ранения. Из-за обстрела были также повреждены окна в домах и транспортные средства.

Около 8:30 по Львову ударили четыре крылатые ракеты воздушного базирования, которые российские военные выпустили из Каспийского региона. Три ракеты ударили по объекту военной инфраструктуры. Одна – по шиномонтажу.

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С начала войны оккупанты убили более 200 детей

Не менее 567 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 205 детей погибли и более 362 ранены.