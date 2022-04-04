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РФ завозила в Украину мобильные крематории не для своих солдат, а для мирных украинцев – СНБО

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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4 апреля, 14:10
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Россияне планировали заметать следы военных преступлений в Украине методами КГБ
В СНБО рассказали, как российские военные собирались скрыть свои преступления в Украине
В СНБО рассказали, как российские военные собирались скрыть свои преступления в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия завозила в Украину мобильные крематории не для сжигания своих солдат, как считалось ранее, а чтобы скрыть свои военные преступления.

Про это сообщил в своем Telegram-канале Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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"Инсинератор ИН-50.1К – мобильный крематорий, предназначенный для утилизации человеческих останков. В связи с тем, что российское командование долгое время отчитывалось об отсутствии потерь, казалось, что целью нахождения крематориев на территории Украины было сжигание трупов российских солдат. На самом деле, чтобы скрыть следы военных преступлений, российская армия планировала сжигать тела погибших гражданских лиц. Метод КГБ: "нет тела – нет дела", – говорится в сообщении.

Как отметили в СНБО, оккупанты, второпях убегая из Киевской области, "оставили трупы российских солдат и тела замученных украинских граждан" и потому "весь мир увидел задокументированные преступления "русского мира".

Напомним, президент Владимир Зеленский 3 марта заявил журналистам, что Россия, отправляя своих солдат на войну в Украину, не планировала достойно хоронить погибших.

"Они привезли с собой крематории. Т.е. они заранее не собирались показывать их семьям, их матерям, что их дети тут погибли, что их убили. Что они сюда пришли убивать нас, а мы обороняли себя, наши дома и поэтому они умирают. Россияне несут крематории для себя. Это ужас. Я не понимаю, что это за человек, который может планировать такие акты геноцида и нацизма. Даже украинская сторона лучше относится к оккупантам, чем их руководство", – заявил президент Украины.

Зверства русских оккупантов под Киевом

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