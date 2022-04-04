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РФ завозила в Україну мобільні крематорії не для своїх солдатів, а для мирних українців – РНБО

Павло Заяць Павло Заяць
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4 квітня, 14:10
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Росіяни планували замітати сліди воєнних злочинів в Україні методами КДБ
У РНБО розповіли, як російські військові мали намір приховати свої злочини в Україні
У РНБО розповіли, як російські військові мали намір приховати свої злочини в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська армія завозила в Україну мобільні крематорії не для спалювання своїх солдатів, як вважалося раніше, а щоб приховати свої воєнні злочини.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Центр протидії дезінформації при РНБО України.

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"Інсинератор ИН-50.1К – мобільний крематорій призначений для утилізації людських залишків. В зв’язку з тим, що російське командування тривалий час звітувало про відсутність втрат, здавалося, що метою перебування крематоріїв на території України було спалювання трупів російських солдат. Насправді, щоб приховати сліди військових злочинів, російська армія планувала спалювати тіла загиблих цивільних осіб. Метод КДБ: "нет тела – нет дела", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в РНБО, окупанти, поспіхом втікаючи з Київської області, "залишили трупи російських солдат та тіла закатованих українських громадян" і тому "увесь світ побачив задокументовані злочини "русского мира".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 3 березня заявив журналістам, що Росія, відправляючи своїх солдатів на війну в Україну, не планувала гідного похорону загиблих.

"Вони привезли з собою крематорії. Тобто вони заздалегідь не мали наміру показувати їхнім сім'ям, їхнім матерям, що їхні діти тут загинули, що їх убили. Що вони сюди прийшли вбивати нас, а ми боронили себе, наші домівки і тому вони вмирають. Росіяни несуть крематорії собі. Це жах. Я не розумію, що це за людина, яка може планувати такі акти геноциду та нацизму. Навіть українська сторона краще ставиться до окупантів, ніж їхнє керівництво", – заявив президент України.

Звірства російських окупантів під Києвом

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