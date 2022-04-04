РФ завозила в Україну мобільні крематорії не для своїх солдатів, а для мирних українців – РНБО

Російська армія завозила в Україну мобільні крематорії не для спалювання своїх солдатів, як вважалося раніше, а щоб приховати свої воєнні злочини.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Центр протидії дезінформації при РНБО України.
"Інсинератор ИН-50.1К – мобільний крематорій призначений для утилізації людських залишків. В зв’язку з тим, що російське командування тривалий час звітувало про відсутність втрат, здавалося, що метою перебування крематоріїв на території України було спалювання трупів російських солдат. Насправді, щоб приховати сліди військових злочинів, російська армія планувала спалювати тіла загиблих цивільних осіб. Метод КДБ: "нет тела – нет дела", – йдеться в повідомленні.
Як зазначили в РНБО, окупанти, поспіхом втікаючи з Київської області, "залишили трупи російських солдат та тіла закатованих українських громадян" і тому "увесь світ побачив задокументовані злочини "русского мира".
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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 3 березня заявив журналістам, що Росія, відправляючи своїх солдатів на війну в Україну, не планувала гідного похорону загиблих.
"Вони привезли з собою крематорії. Тобто вони заздалегідь не мали наміру показувати їхнім сім'ям, їхнім матерям, що їхні діти тут загинули, що їх убили. Що вони сюди прийшли вбивати нас, а ми боронили себе, наші домівки і тому вони вмирають. Росіяни несуть крематорії собі. Це жах. Я не розумію, що це за людина, яка може планувати такі акти геноциду та нацизму. Навіть українська сторона краще ставиться до окупантів, ніж їхнє керівництво", – заявив президент України.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили багато мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, у місті в братській могилі поховали 280 місцевих жителів, деяким убитим було по 14 років.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.