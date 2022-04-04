В братской могиле у храма в Буче после освобождения города обнаружили тела 150 человек

В освобожденной от российских оккупантов Буче Киевской области на территории одного из храмов нашли братскую могилу, где были около 150 мирных жителей.
Могила появилась не позже 10 марта. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки из Бучи, которые опубликовала американская компания Maxar Technologies, пишет Reuters.
На спутниковом снимке видно место захоронения с траншеей длиной примерно 13,7 метра на территории храма Андрея Первозванного и всех святых.
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По данным Maxar Technologies, первые признаки раскопок братской могилы были замечены 10 марта. Последние фото датируются 31 марта.
Ukrainian civilians' bodies have been found littered around Bucha, other areas in NW Kyiv region. A mass grave was found at Church of St. Andrew & Pyervozvannoho All Saints. Satellite images from @Maxar show the first signs of excavation were on March 10. Latest images March 31. pic.twitter.com/6lKxRYEDd7— Christopher Miller (@ChristopherJM) April 3, 2022
Журналисты Reuters, посетившие Бучу 2 апреля, видели тела, лежащие на улицах города, а также братскую могилу у церкви. Сообщается, что из груды красной глины торчали руки и ноги убитых людей.
В свою очередь корреспондент CNN, побывавший в Буче, видел по меньшей мере дюжину тел в мешках для трупов, сваленных в братскую могилу.
Местные жители рассказали ему, что на территории храма похоронено около 150 человек – в основном мирных жителей, погибших во время боев под Бучей.
Как сообщает CNN, люди, находившиеся на месте братской могилы, плакали и искали тела погибших родных.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили множество мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, в городе в братской могиле похоронили 280 местных жителей. некоторым убитым было по 14 лет.
- Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты насиловали детей.