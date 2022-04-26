РФ может напасть на Запорожье с юга – разведка Британии

Украинские силы готовят оборону в Запорожье

Разведка узнала о планах оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 62-й день войны. Российские оккупанты продолжают обстреливать наши города и пытаются продвигаться к югу. Разведка Министерства обороны Великобритании в своем микроблоге Twitter сообщила о том, что в планах у врага нападение на Запорожье.

"Украинские силы готовят оборону в Запорожье к возможному нападению России с юга, добавили в ведомстве", – говорится в данных разведки.

Также сообщается, что армия РФ пытается оцепить хорошо укрепленные украинские позиции на востоке Украины.

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"Город Кременная упал, и сообщается о тяжелых боях к югу от Изюма, когда российские войска пытаются продвинуться в города Славянск и Краматорск с севера и востока", – сообщили в Минобороны Британии.

62-й день войны в Украине, что происходит

Россия хочет захватить юг Украины до 9 мая

Из временно оккупированного Симферополя выдвинулись колонны боевой техники РФ. Они движутся по направлению к югу Украины.

Журналист Христо Грозев сообщил, что Российская Федерация планирует захватить юг Украины и Одессу до 9 мая. Все для того, чтобы показать достижения россиянам. Однако если Путину это не удастся, то РФ пойдет на террористические меры.