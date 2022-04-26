РФ может напасть на Запорожье с юга – разведка Британии

В Украине 62-й день войны. Российские оккупанты продолжают обстреливать наши города и пытаются продвигаться к югу. Разведка Министерства обороны Великобритании в своем микроблоге Twitter сообщила о том, что в планах у врага нападение на Запорожье.
"Украинские силы готовят оборону в Запорожье к возможному нападению России с юга, добавили в ведомстве", – говорится в данных разведки.
Также сообщается, что армия РФ пытается оцепить хорошо укрепленные украинские позиции на востоке Украины.
"Город Кременная упал, и сообщается о тяжелых боях к югу от Изюма, когда российские войска пытаются продвинуться в города Славянск и Краматорск с севера и востока", – сообщили в Минобороны Британии.
62-й день войны в Украине, что происходит
- Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Запорожье. Вчера они пытались продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровий Яр и Рубежное.
- За минувшие сутки оккупанты 17 раз обстреляли мирное население в Луганской области. Также продолжаются бои в Попасной и Рубежном. Украинские военные отбили шесть атак врага.
- В Херсонской области наши военные уничтожили склад РФ, более 70 оккупантов убиты.
- В течение суток в Херсонской и Николаевской областях враг, не преуспевая в реализации замыслов продвижения в направлении Николаева, усилил артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и наших позиций.
Россия хочет захватить юг Украины до 9 мая
Из временно оккупированного Симферополя выдвинулись колонны боевой техники РФ. Они движутся по направлению к югу Украины.
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Журналист Христо Грозев сообщил, что Российская Федерация планирует захватить юг Украины и Одессу до 9 мая. Все для того, чтобы показать достижения россиянам. Однако если Путину это не удастся, то РФ пойдет на террористические меры.