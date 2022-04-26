Оккупанты обстреляли Запорожье

Cоветник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что известно о трех взрывах в городе

Россияне атаковали город / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты сегодня, утром 26 апреля, обстреляли Запорожье. Обстоятельства уточняются.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

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"Утром, в 6:50, зафиксированы "прилеты". Обстоятельства выясняются. Подробности впоследствии", – говорится в сообщении.

По словам советника министра МВД Антона Геращенко в Telegram, известно о трех взрывах. В городе объявлена воздушная тревога.

Оккупанты начали наступление в Запорожской области

Российские войска начали наступление в Запорожской области. Около 10 тысяч вражеских солдат движутся на юг в направлении Гуляйполя. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире"Фейгин LIVE".

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"Наконец южный фас российской группировки пришел в движение, тронулся. Мы ждали этого дня... Наконец поехали туда, условно говоря, в сторону Гуляйполя Запорожской области. Двигаются они очень аккуратно, ротной тактической группой, проползая от населенного пункта... Пока что в первые два-три (населенные пункта. – Ред.) зашли, но наконец обозначили какое-то движение", – сказал он.

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