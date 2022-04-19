Оккупанты провели псевдореферендум в одном из районов Запорожской области

Российские оккупанты начали раскручивать идею "присоединения" к фейковой "ДНР" районы соседних областей

Военные РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты заявили, что якобы жители Розовского района Запорожской области "проголосовали" за присоединение к так называемой "ДНР". Данный район упразднен согласно реформе децентрализации в Украине, в него входят один поселок и 25 сел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и Telegram-каналы.

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Сообщается, что неназванные и числом не определенные жители поселка Розовка якобы приняли решение сегодня, 19 апреля. Российские СМИ распространяют видео, на котором зафиксировано фейковое "единогласное голосование".

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