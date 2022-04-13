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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Оккупанты обстреляли Запорожскую область фосфорными боеприпасами

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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13 апреля, 10:44
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Противник бьет по военным и мирному населению, пытаясь захватить отдельные населенные пункты
Оккупанты продолжают обстреливать украинских военных и местное население
Оккупанты продолжают обстреливать украинских военных и местное население / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожской области остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры. Кроме того, зафиксировано применение оккупантами фосфорных боеприпасов.

Как сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram, в результате артобстрела фосфорными боеприпасами в селе Новоданиловка Пологовского района загорелась крыша жилого дома по улице Хрусталева. Подразделения ГСЧС Запорожской области ликвидировали последствия. В результате пожара никто не пострадал.

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"На Пологовском направлении противник пытается удержать захваченную территорию, проводит воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами, обстреливает украинских военных и местное население из реактивных систем залпового огня, пытаясь овладеть отдельными населенными пунктами, но успеха не имеет, а защитники Украины наносят врагу потери", – говорится в сообщении.

Кроме того, в одном из населенных пунктов Запорожской области 12 апреля пиротехники ГСЧС уничтожили 1 снаряд реактивной системы залпового огня "Ураган". Взрывоопасный предмет содержал несдетонировавшие кассетные элементы и представлял реальную угрозу для местного населения, ведь ближайшее домовладение было расположено всего в 20 метрах.

В Днепрорудном российские оккупанты заняли местное отделение полиции, на базе которого открыли в городе свою "милицию", а также презентовали своего главного полицейского – Константина Лысенко.

В Мелитопольском районе оккупанты также расставляют на ключевые должности. Среди коллаборантов – и представители сферы образования. Россияне пытаются организовать учебный процесс и отчитаться для российских СМИ об успехах.

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"Поэтому директор промышленно-экономического техникума Елена Шапурова, следуя террористическим методам оккупантов, запугивает родителей и учеников, угрожает им исключением, а педагогов склоняет к сотрудничеству, обещая начисление зарплаты с 1 апреля", – сообщили в Запорожской ОВА.

Война в Украине 49-й день

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Вертолеты 140
Вертолеты
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Танки 732
Танки
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ББМ 1946
ББМ
6
Артиллерия 349
Артиллерия
7
Средства ПВО 63
Средства ПВО
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РСЗО 111
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
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БПЛА 124
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Истории подвигов
Сотрудник ППС города Буча нашел в одной из расстрелянных машин истощенную собаку. Она несколько недель жила в салоне авто, дожидаясь хозяев, которые, скорее всего, погибли во время зверств оккупантов. Парень спас хаски: отвез ее к ветеринару, затем забрал к себе домой и назвал Буча. (Кликните, чтобы посмотреть видео и узнать подробности).
Слава Україні!
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Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Сергей Кулик - пулеметчик ВСУ (позывной Боцман), до этого - учитель физкультуры. Во время битвы за Гостомель, когда его батальон был вынужден отступить, Боцман остался на позициях, чтобы задержать врага. И выполнил боевое задание, несмотря на ранение. Он спас более ста жизней своих побратимов, но погиб. Герой Украины. Посмертно.

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