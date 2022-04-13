Оккупанты обстреляли Запорожскую область фосфорными боеприпасами

В Запорожской области остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры. Кроме того, зафиксировано применение оккупантами фосфорных боеприпасов.
Как сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram, в результате артобстрела фосфорными боеприпасами в селе Новоданиловка Пологовского района загорелась крыша жилого дома по улице Хрусталева. Подразделения ГСЧС Запорожской области ликвидировали последствия. В результате пожара никто не пострадал.
"На Пологовском направлении противник пытается удержать захваченную территорию, проводит воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами, обстреливает украинских военных и местное население из реактивных систем залпового огня, пытаясь овладеть отдельными населенными пунктами, но успеха не имеет, а защитники Украины наносят врагу потери", – говорится в сообщении.
Кроме того, в одном из населенных пунктов Запорожской области 12 апреля пиротехники ГСЧС уничтожили 1 снаряд реактивной системы залпового огня "Ураган". Взрывоопасный предмет содержал несдетонировавшие кассетные элементы и представлял реальную угрозу для местного населения, ведь ближайшее домовладение было расположено всего в 20 метрах.
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