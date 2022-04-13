Окупанти обстріляли Запорізьку область фосфорними боєприпасами

Противник б'є по військових та мирному населенню, намагаючись захопити окремі населені пункти

Окупанти продовжують обстрілювати українських військових і місцеве населення / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запорізькій області залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Крім того, зафіксовано застосування окупантами фосфорних боєприпасів.

Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram, у результаті артобстрілу фосфорними боєприпасами в селі Новоданилівка Пологівського району загорівся дах житлового будинку по вулиці Хрусталькова. Підрозділи ДСНС Запорізької області ліквідували наслідки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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"На Пологівському напрямку противник намагається утримати захоплену територію, проводить повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами, обстрілює українських військових і місцеве населення із реактивних систем залпового вогню, намагаючись оволодіти окремими населеними пунктами, але успіху не має, а захисники України завдають ворогу втрат", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в одному з населених пунктів Запорізької області 12 квітня піротехніки ДСНС знищили 1 снаряд реактивної системи залпового вогню "Ураган". Вибухонебезпечний предмет містив нездетоновані касетні елементи і становив реальну загрозу для місцевого населення, адже найближче домоволодіння було розташоване лише за 20 метрів.

У Дніпрорудному російські окупанти зайняли місцеве відділення поліції, на базі якого відкрили у місті свою "міліцію", а також презентували свого головного поліцая – Костянтина Лисенка.

У Мелітопольському районі окупанти також розставляють на ключові посади. Серед колаборантів – і представники сфери освіти. Росіяни намагаються організувати навчальний процес і відзвітувати для російських ЗМІ про успіхи.

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"Тож директорка промислово-економічного технікуму Олена Шапурова, наслідуючи терористичні методи окупантів, залякує батьків та учнів, погрожує їм виключенням, а педагогів схиляє до співпраці, обіцяючи нарахування зарплати з 1 квітня", – повідомили в Запорізькій ОВА.

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