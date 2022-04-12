Миргород обстріляли ракетами – окупанти потрапили по інфраструктурним об'єктам

Російські окупаційні війська потроїли чергову атаку на Миргород. Про це в Telegram-каналі повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
"Знову під ворожим ударом – інфраструктура Миргорода. Два "прильоти". Постраждалі та наслідки уточнюємо", – поінформував він.
Також він зазначив, що наразі інформація про постраждалих та наслідки уточнюється.
За словами Луніна, це вже третій удар ворога по місту за останні кілька днів.
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Ситуація у Миргороді
З 8 по 9 квітня, російські окупанти завдали ракетний удар з інфраструктури у Миргороді.
2 квітня через ракетний удар по місту було пошкоджено аеропорт і спалахнув склад пально-мастильних матеріалів. Обстріл стався о 16.50. Через удар були пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому, а також сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів.
Крім того, російські військові завдали ракетних удари по Полтавській області . Внаслідок обстрілу було пошкоджено інфраструктурний об'єкт та житлові будинки.