Миргород обстріляли ракетами – окупанти потрапили по інфраструктурним об'єктам

Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по українським містам

Оккупанты випустили ракети по Миргороду / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупаційні війська потроїли чергову атаку на Миргород. Про це в Telegram-каналі повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Знову під ворожим ударом – інфраструктура Миргорода. Два "прильоти". Постраждалі та наслідки уточнюємо", – поінформував він.

Також він зазначив, що наразі інформація про постраждалих та наслідки уточнюється.

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За словами Луніна, це вже третій удар ворога по місту за останні кілька днів.

Ситуація у Миргороді

З 8 по 9 квітня, російські окупанти завдали ракетний удар з інфраструктури у Миргороді.

2 квітня через ракетний удар по місту було пошкоджено аеропорт і спалахнув склад пально-мастильних матеріалів. Обстріл стався о 16.50. Через удар були пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому, а також сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів.

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Крім того, російські військові завдали ракетних удари по Полтавській області . Внаслідок обстрілу було пошкоджено інфраструктурний об'єкт та житлові будинки.